Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

06:53 8.12.2020

Минцифры России сформировало перечень отечественного программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего было получено около 100 заявок от производителей различного ПО.

Так, в категориях браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекс". В категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" лидерство отошло к Mail.ru, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир".

Окончательный список ПО, которое должно будет предустанавливаться на электронную технику, продаваемую в РФ, будет утвержден правительством.