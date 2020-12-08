Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Минцифры России сформировало перечень отечественного программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Всего было получено около 100 заявок от производителей различного ПО.

Так, в категориях браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекс". В категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" лидерство отошло к Mail.ru, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир". 

Окончательный список ПО, которое должно будет предустанавливаться на электронную технику, продаваемую в РФ, будет утвержден правительством. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 11:00
    Гость: Ленивый

    Яндекс-браузер - это тот же Гуглохром, только дополненный огромным количеством бесполезной рекламы. НИКОГДА не ставлю его на свои устройства, по этой самой причине... Попытки госпожи Касперской всюду просунуть свой "антивирус" тоже весьма сомнительны, т.к. нынешние операционные системы достаточно хорошо защищены от вирусов и внешних атак, а главной функцией "антивируса" стало обнаружение и безвозвратное удаление "пиратских" программ...

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