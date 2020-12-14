«Роскосмос» обеспокоился возможной военной деятельностью США на Луне
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил о том, что продвигаемые США «Соглашения Артемиды» позволят Америке в будущем осуществлять военную деятельность на Луне.
«Принципы этих соглашений прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного права. В частности, в соглашениях отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности. Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает опасения», - сказал Савельев во время видеоконференции в Совете Федерации.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что Россия против размещения оружия в космосе. «Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого вида. Сохранить его пригодным для долгосрочного и устойчивого использования, как нашим, так и будущими поколениями», - отмечал глава ведомства.
Напомним, США и НАТО уже неоднократно обвиняли Россию в попытке милитаризации космоса, но при этом отвергали подобные намерения со стороны Соединенных Штатов и стран Альянса. При этом «Роскосмос» уже неоднократно подвергал критике планы США по коммерческому освоению Луны, пишет «Интерфакс». Также Савельев критиковал США за попытку «захвата» спутника в связи с указом Дональда Трампа, который предписывает противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чем песенки петь и об американцах беспокоиться, лучше бы освободил место для настоящих инженеров, которые реально смогли бы на Луне базы построить.
Они , хотя бы для приличия, слетали бы туда разок... Но по правде, а не как 50 лет назад через Голивудские павильоны.. Хотя бы разок... Для приличия...
им поможет.
не могу с тобой не согласиться-чихают и плюют И в этом большая заслуга солнцеликого Если жить и вести себя не по законам а по понятиям другого отношения трудно ожидать
Тут в субботу писали что Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне.При этом «Роскосмос» уже "неоднократно подвергал критике планы США по коммерческому освоению Луны".Че так?