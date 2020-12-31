Накрутка сторис в Инстаграм: почему в этом возникает необходимость

01:12 31.12.2020

Современные блогеры не концентрируются на какой-либо одной платформе для размещения своего контента, а стараются привлечь внимание как можно большей аудитории, одновременно делая контент для нескольких сервисов.

Почему важен Инстаграм

Это - одна из наиболее популярных платформ для размещения фотографий и видео. В самом начале сервис воспринимали скорее как фотоальбом, позднее - поняли его преимущества и стали использовать для презентации собственного бренда. На данной площадке зарегистрированы миллионы пользователей из разных стран мира. Каждый из них может стать потенциальным покупателем или обеспечить интерес со стороны тех, кто приобретет продукт.

Как результат - площадка стала быстро развиваться в сторону коммерции. Посты пользователей, пользующихся популярностью среди других людей, стали интересны тем, кто хочет прорекламировать свой продукт. За такую рекламу блогер может получить от нескольких тысяч до миллионов рублей. Огромные суммы получают за рекламу в Инстаграм известные блогеры, медийные личности.

Если блогер создает страничку с целью дальнейшей перепродажи популярного аккаунта или с целью получения постоянного заработка на рекламе, он должен максимально раскрутить свой блог. Он должен быть наполнен не только качественным контентом, но и привлекать внимание пользователей.

Не каждая страничка в Инстаграм, несмотря на качество публикаций, привлекает внимание людей. Без изучения алгоритмов Инстаграма и поведения целевой аудитории в грамотном продвижении не обойтись. Но что делать, если особых средств на развитие блога нет, а созданием качественного контента, если нужна быстрая раскрутка, не обойтись?

Как привлечь подписчиков и при этом не потратить много средств

Для этого используется накрутка просмотров контента. Большую эффективность показывает накрутка историй Инстаграм - интерес пользователей к коротким, всплывающим сообщениям в профиле блогера, позволяет продвинуть его пост в рекомендации в ленте пользователей сервиса. Дальше дело за малым - если контент, публикуемый владельцем странички, понравится или заинтригует того, кто увидел популярную сторис, он подпишется на блог, что даст больший охват аудитории.

Для раскрутки странички в социальной сети можно использовать множество методов. Среди них есть как легальные, так и "серые" способы. Во втором случае пользователь, заинтересованный в том, чтобы контент, над которым он работал, увидело как можно больше людей, покупает подписчиков и накручивает просмотры - на истории или посты, размещенные в блоге.

Продвижение с использованием накрутки в Инстаграм не совсем правильно, так как оно создает иллюзию повышенного интереса к публикациям, над созданием которых работал владелец аккаунта. В реальности такого интереса к опубликованной информации может и не быть. Но, если человек создает действительно качественный контент и заинтересован в том, чтобы с ним ознакомилось как можно больше людей, такая методика даст стартовую площадку.

Что из себя представляет накрутка сторис в Инстаграм

Сторис - короткое сообщение, которое пользователь платформы может разместить в своем аккаунте на срок не более 24 часов. После этого всплывающая публикация автоматически архивируется. Сторис используют для размещения актуальной информации или рекламы, для которой не нужно полноценного поста. Сторис можно удалить до наступления предельных 24 часов с момента публикации - это может сделать сам владелец аккаунта.

Кроме того, наиболее интересные и важные сторис блогер может закрепить в профиле навсегда - для этого есть блок "Актуальное". Им активно пользуются специалисты, рекламирующие свои услуги - для размещения перечня услуг, прейскуранта на них и отзывов.

Сторис в первую очередь просматривают подписчики блогера. Как правило, на эти посты обращает внимание большее количество людей. Ими могут заинтересоваться и те, кто просто просматривает ленту Instagram, если об этом выпадет рекомендация.

Накрутка сторис - метод привлечения подписчиков путем создания искусственного интереса к сторис. Чем больше людей просматривает такие публикации, тем больше шанс, что ими заинтересуются пользователи, которые ещё не являются подписчиками блогера, но могли бы ими быть.

О легальности метода

Такой способ раскрутки блогера отнесен к серым из-за того, что к контенту привлекается искусственное внимание. Накрутка сторис в Instagram предусматривает покупку просмотров публикаций. Если она осуществляется грамотно, то проблем не возникнет.

Правилами сервиса накрутка просмотров и подписчиков запрещается, поэтому необходимо использовать только проверенные сервисы для того, чтобы купить просмотры в Инсте. Если делать это на непроверенных сайтах, то велика вероятность того, что примененный способ накрутки просмотров в сторис приведет к тому, что блогером, создающим в селе искусственный ажиотаж при просмотре публикации, заинтересуется алгоритм Инстаграма.

Это приведет к тому, что аккаунт блогера может быть временно заморожен или полностью заблокирован. Чтобы не потерять контент и не потратить усилия впустую, необходимо грамотно использовать накрутку Stories в Instagram. Несмотря на то, что этот способ привлечения внимания к контенту считается сервисом неправомерным, с правовой точки зрения наказание за такую стратегию продвижения не предусмотрено.

Соответственно, используя накрутку сторис в Инстаграм как один из способов продвижения контента в рассматриваемой социальной сети, пользователь рискует прежде всего потерять свой контент и уже собранную аудиторию, так как как страница, попавшая под действие алгоритмов сервиса, может быть полностью заблокирована или заморожена.

Во втором случае ограничения на видимость публикаций, размещаемых пользователями на платформе, временные. Такое ограничение классифицируется действующими пользователями Instagram как теневой бан. Теневой бан может распространяться как на посты в ленте, так и на Stories. По этой причине, несмотря на то, что что покупка просмотров всплывающих публикаций в Инстаграм считается полулегальным методом раскрутки, необходимо грамотно проходить подготовку к этому способу продвижения, и искать сайт, на котором можно платно купить живых подписчиков, просмотры от которых не будут распознаваться программой как подозрительные.

Как проводить накрутку сторис в Инстаграм правильно

Первым делом необходимо подобрать проверенный сайт, на котором можно приобрести просмотры от иностранных и российских пользователей. Если кто-то из ваших знакомых уже пользовался таким способом раскрутки своего блога, можно попросить у них информацию о том, где они заказывали это для своей странички и довериться профессионалам, которые уже работали с накруткой просмотров на Stories и дали положительный результат.

При этом стоит помнить, что в сети Интернет в настоящее время можно найти множество сервисов, которые предлагают свои услуги по продвижению в сети Интернет легальными и полулегальными методами. Instagram также рассматривается такими сервисами как одна из платформ, на которой доступна накрутка просмотров на публикации. Перед тем, как обращаться к ним за услугой, необходимо прежде всего определиться, какие просмотры вам необходимо получить.

Самый дешёвый вариант - накрутка просмотров с привлечением ботов. Но такой способ раскрутки в тоже время самый рискованный. Если вы хотите дёшево и при этом качественно раскрутить свои публикации, стоит использовать накрутку просмотров от живых пользователей Инстаграм. Несмотря на то, что такой способ накрутки стоит чуть дороже, он более качественный и не создает повышенного риска блокировки аккаунта.

Сторис активно используют все блогеры. Это позволяет им донести до своих подписчиков ту информацию, которая важна и интересна в данный момент, не захламляя при этом сам блог множеством фотографий - в постах отражается только наиболее интересная и важная для блогера и его аудитории.

Заказывая накрутку на сторис в Инстаграм, стоит придерживаться следующих правил:



подбираем оптимальную скорость увеличения просмотров. Алгоритмы программы реагируют на подозрительное увеличение активности, поэтому необходимо сделать все, чтобы избежать блокировки;



пользователи, которые просмотрят публикацию, должны вписываться в алгоритмы сервиса. Желательно - быть из той же страны, в которой публикуется контент. Это делает наплыв просмотров менее подозрительным для алгоритмов.



Правильно ли использовать такой метод продвижения

Раскрутить блог можно, используя множество способов. Накрутка на сторис к ним относится, но не одобряется большинством людей. Тем не менее, если использовать метод осторожно и грамотно, это позволит продвинуть блог и не вызвать возмущений.

Если блог недавно создан, это позволит привлечь к нему интерес реальной аудитории и даст старт для полноценного развития. Эта методика подойдет тем, кто хочет внимания от потенциальных подписчиков, но не имеет средств на применение более дорогих методик раскрутки.

Накрутка может использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими методами. При наличии продуманной стратегии продвижения она дает отличный результат.

Стоит отметить, что накруткой просмотров пользуются многие блогеры с разной аудиторией, но никто в этом не признается.

Поэтому, если в применении такого метода есть реальная необходимость, вы можете воспользоваться им. Но при этом необходимо сделать все, чтобы это не пошло во вред самому блогу и контенту, в нём публикуемому.

Для этого необходимо выбирать проверенные сервисы накрутки с высоким качеством предоставляемых услуг. Использование такого сервиса минимизирует потенциальные риски - так заказчик сможет получить ожидаемый результат, не затратив пи этом много средств.

Выводы

Накрутка просмотров сторис в Инстаграм - один из "серых" методов продвижения блога. Применение такой методики не одобряется многими пользователями, однако на практике он активно используется. Такая методика рекомендована начинающим блогерам и тем, кто хочет расширить свою аудиторию.