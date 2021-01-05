Заключительный этап ВОШ 2021 сроки и места проведения

09:42 5.01.2021

Всероссийская олимпиада – главное соревнование для российских школьников федерального масштаба

Это интеллектуальный конкурс, который состоит из набора этапов. К первому допускаются все желающие, в последующие попадают только те ученики, которые успешно прошли предыдущие испытания. В финал выходят около 200-300 школьников, предметы разные. 100-150 человек в итоге получают дипломы и другие знаки отличия.

Основные преимущества участия и особенности ВОШ:

Призеры, победители получают бесценный опыт, внушительный багаж знаний, которые пригодятся в будущем.

Этапов в общей сложности 4 – школьный, муниципальный, региональный, финальный.

Предметов 24 – все из стандартной школьной программы.

Более миллиона участников ежегодно.

Расписание и места проведения заключительного этапа ВОШ 2020-2021 можно посмотреть на официальном сайте 100balnik.ru.com. Все участники обязательно проходят подготовку к ВОШ.

Особенности подготовки

Успех участия в ВОШ для каждого участника будет зависеть от уровня подготовки. Мероприятия реализуются круглый год, включают в себя профильные семинары, специализированные еженедельные кружки, интенсивы выездных сборов, пр. По каждому предмету разрабатывается уникальная подготовительная методика, которая позволяет добиваться отличных результатов. Ведут занятия преподаватели ВУЗов, школ Москвы. Дополнительно с участниками олимпиад работают психологи.

Примечательно, что для кандидатов в команду, членов сборной занятия будут бесплатными. Задания и ответы заключительного этапа прорабатываются согласно программе, школьники приходят на конкурс подготовленными, разбирающимися в вопросах.

Как стать членом команды

Чтобы выйти в финал ВОШ, нужно успешно пройти выступление на региональном уровне. Посмотреть официальное расписание регионального этапа ВОШ 2021. Для будущих членов заключительного этапа проводится интенсивная подготовка. Она длится с середины февраля до апреля, организуются ежедневные занятия по предметам плюс выездные сборы.

Окончательный точный состав команды будет определен в начале марта, когда представители Министерства Просвещения объявят проходные баллы на финальный этап ВОШ.

Расширенные списки кандидатов: особенности подготовки

Есть понятие расширенного списка кандидатов, для участников которого, помимо интенсивной подготовки сборной, проводятся мероприятия для широкого круга школьников. Чтобы попасть в такой перечень, нужно отвечать текущим требованиям с учетом конкретного предмета. Для некоторых дисциплин проводят входные тестирования, в других случаях речь может идти об успешных выступлениях на региональном, муниципальном этапах.

Другие вопросы уточняйте у представителей ВОШ и подготовительных групп для участия в Олимпиаде.