Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на ряд продаваемых в стране гаджетов.

Российские ПО необходимо будет устанавливать на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, пишет Газета.RU.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса», категории «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта» представлены компанией Mail.ru. На электронных устройствах будут также предустановлены антивирус Касперского, офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier и Okko.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2021, 20:09
    Гость: Виктор

    А что, Гость, у вашего Зеленского для слежения за гражданами России есть собственные серверы, дата-центры? Смутные сомнения мучают меня в этом!

  3. 07.01.2021, 18:58
    Гость: У-у-у... Мдя-а-а!..

    Так ты не спасёшься... Ты же весь на виду!.. Выбрось смартфон и телевизор и копай себе бункер!

  4. 07.01.2021, 18:55
    Гость: ABCD

    лучше один портрет Гегемона в лавровом венке и императорской мантии на троне. Для холопов достаточно.
    А рингтон - гимн РФ с надписью на экране "команда встать смирно, руки по швам".

  5. 07.01.2021, 18:53
    Гость: ABCD

    А вы думаете для чего Сноуден получил вид на жительство у нас?
    Грамотные специалисты такого уровня востребованы в "цифровой экономике" международного ОПГ такого уровня.

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