Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на гаджеты

15:38 7.01.2021

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на ряд продаваемых в стране гаджетов.

Российские ПО необходимо будет устанавливать на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, пишет Газета.RU.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса», категории «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта» представлены компанией Mail.ru. На электронных устройствах будут также предустановлены антивирус Касперского, офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier и Okko.