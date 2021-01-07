Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на гаджеты
Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на ряд продаваемых в стране гаджетов.
Российские ПО необходимо будет устанавливать на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, пишет Газета.RU.
В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса», категории «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта» представлены компанией Mail.ru. На электронных устройствах будут также предустановлены антивирус Касперского, офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».
В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier и Okko.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что, Гость, у вашего Зеленского для слежения за гражданами России есть собственные серверы, дата-центры? Смутные сомнения мучают меня в этом!
...... теперь о любом твоем пуке будет знать ваш президент
Так ты не спасёшься... Ты же весь на виду!.. Выбрось смартфон и телевизор и копай себе бункер!
лучше один портрет Гегемона в лавровом венке и императорской мантии на троне. Для холопов достаточно.
А рингтон - гимн РФ с надписью на экране "команда встать смирно, руки по швам".
А вы думаете для чего Сноуден получил вид на жительство у нас?
Грамотные специалисты такого уровня востребованы в "цифровой экономике" международного ОПГ такого уровня.