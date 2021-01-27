Очистные сооружения ливневых сточных вод
Источник материала: http://www.enrost.ru/produkcija/livnevye-ochistnye-sooruzhenija/
Во время дождя, с территорий эксплуатируемых человеком объектов, таких как промышленные предприятия, зоны жилой и административной застройки, автомобильные парковки и т.д., потоком воды смываются и попадают в водоем взвешенные частицы и нефтепродукты.
Взвешенные вещества – это частицы песка, земли, пыль, грязь, а также различные органические элементы. Их вред заключается также в том, что они пропитаны нефтепродуктами.
Нефтепродукты – масла, бензин, дизельное топливо, охлаждающие жидкости, шинная и битумная эмульсия – все эти вещества, попадая в водоем, создают устойчивую пленку на поверхности воды, которая препятствует естественной аэрации водоема.
Для решения проблем загрязнения водных объектов ливневыми стоками применяется специальное очистное оборудование – ливневые очистные сооружения – ЛОС.
Принцип работы очистных сооружений ливневого стока
Современные очистные сооружения поверхностного стока представляют собой резервуар, сделанный из полипропилена или стеклопластика. Внутри он разделен на камеры.
Первая камера это отстойник – пескоуловитель, здесь взвешенные вещества оседают на дно резервуара под воздействием собственного веса.
Во второй камере обычно размещается коалесцентный модуль из тонкослойных гофрированных пластин, здесь происходит отделение нефтепродуктов содержащихся в воде.
В третьей камере устанавливают фильтр-патроны, наполненные сорбирующей загрузкой, они выполняют функцию доочистки сточных вод непосредственно перед водоотведением.
Если сточные воды содержат большое содержание загрязняющих веществ, то дополнительно устанавливается ещё блок с сорбционными фильтрами, либо увеличивается объем отстойника, возможно комбинирование увеличенного отстойника с дополнительным блоком фильтр-патронов, все зависит от состава сточных вод.
Обслуживание очистных сооружений
Как и любое оборудование системы очистки ливневых стоков требуют своевременного обслуживания. Необходимо регулярно не менее одного раза в месяц проверять уровень осадка в отстойнике, при помощи шеста, или установленного датчика, который будет сигнализировать о том, что осадок пора откачивать. Откачка осадка производится специализированными организациями при помощи илососов, осадок увозится на специальные полигоны для утилизации.
Пластины коалесцентного модуля промываются от нефтепродуктов. В фильтр-патронах меняется сорбирующая загрузка.
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