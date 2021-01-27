Очистные сооружения ливневых сточных вод

19:55 27.01.2021

На сегодняшний день, проблема загрязнения водоемов это одна из самых больных тем в экологии. В реки, озера, моря и океаны попадает не только пластиковый мусор в виде бутылок и пакетов, но и такие загрязнители как нефтепродукты.

Источник материала: http://www.enrost.ru/produkcija/livnevye-ochistnye-sooruzhenija/

Во время дождя, с территорий эксплуатируемых человеком объектов, таких как промышленные предприятия, зоны жилой и административной застройки, автомобильные парковки и т.д., потоком воды смываются и попадают в водоем взвешенные частицы и нефтепродукты.

Взвешенные вещества – это частицы песка, земли, пыль, грязь, а также различные органические элементы. Их вред заключается также в том, что они пропитаны нефтепродуктами.

Нефтепродукты – масла, бензин, дизельное топливо, охлаждающие жидкости, шинная и битумная эмульсия – все эти вещества, попадая в водоем, создают устойчивую пленку на поверхности воды, которая препятствует естественной аэрации водоема.

Для решения проблем загрязнения водных объектов ливневыми стоками применяется специальное очистное оборудование – ливневые очистные сооружения – ЛОС.

Принцип работы очистных сооружений ливневого стока

Современные очистные сооружения поверхностного стока представляют собой резервуар, сделанный из полипропилена или стеклопластика. Внутри он разделен на камеры.

Первая камера это отстойник – пескоуловитель, здесь взвешенные вещества оседают на дно резервуара под воздействием собственного веса.

Во второй камере обычно размещается коалесцентный модуль из тонкослойных гофрированных пластин, здесь происходит отделение нефтепродуктов содержащихся в воде.

В третьей камере устанавливают фильтр-патроны, наполненные сорбирующей загрузкой, они выполняют функцию доочистки сточных вод непосредственно перед водоотведением.

Если сточные воды содержат большое содержание загрязняющих веществ, то дополнительно устанавливается ещё блок с сорбционными фильтрами, либо увеличивается объем отстойника, возможно комбинирование увеличенного отстойника с дополнительным блоком фильтр-патронов, все зависит от состава сточных вод.

Обслуживание очистных сооружений

Как и любое оборудование системы очистки ливневых стоков требуют своевременного обслуживания. Необходимо регулярно не менее одного раза в месяц проверять уровень осадка в отстойнике, при помощи шеста, или установленного датчика, который будет сигнализировать о том, что осадок пора откачивать. Откачка осадка производится специализированными организациями при помощи илососов, осадок увозится на специальные полигоны для утилизации.

Пластины коалесцентного модуля промываются от нефтепродуктов. В фильтр-патронах меняется сорбирующая загрузка.