Порошковая покраска: что это, зачем и почему

13:53 16.03.2021

В настоящее время очень много людей задумываются над методами декоративной покраски.

Кто-то пользуется популярным методом нанесения жидких лакокрасочных материалов, а кто-то предпочитает использовать вариант с порошковой покраской, которая обладает не только защитными свойствами, но и превосходна для применения в декоративных целях. В этой статье мы с вами обсудим в чем заключается суть этого метода. Подробнее ознакомиться с услугами порошковой покраски вы можете на сайте https://plazmetal.ru/poroshkovaya-pokraska.html

Что такое порошковая покраска?

Порошковая покраска – это нанесение мелкодисперсных частиц, которые электрически заряжаются от внешнего источника или с помощью физического процесса электризации при трении, и напыляются на очищенное изделие.



Области применения

Данный метод активно используется в окрашивание готовых металлических термостойких конструкций, как и, впрочем, при окрашивании любых металлических комплектующих. Реже применение данного метода наблюдается в декоративном окрашивании камней, керамических изделий, дерева и стекла. Стоит сказать, что окрашивание порошковыми красками применяется достаточно широко – практически любые поверхности могут быть ими окрашены. Примечательно то, что этот метод окрашивания позволяет оставаться краске при высоких температурах, давлении и химических агентов, вызывающих коррозию. Например, он используется для покрытия труб для перекачивания нефти.



Оборудование

Давайте же рассмотрим с помощью каких технических мощностей можно нанести порошковую краску. Порошковые краски наносятся либо методом погружения изделия в псевдоожижженный слой окрашивающей смеси, либо электростатическим распылением, а также методом газопламенного распыления. Для последнего метода могут использоваться печи полимеризации, которые представляют из себя закрытую камерную среду, внутренней объем которой достигает нужной температуры для процесса полимеризации.



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