Гинцбург предрек заражение домашних животных COVID-19

16:07 29.03.2021

В интервью «Известиям» директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что следующим этапом эпидемии станет заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных.

«Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать. То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», - сказал Гинцбург.

Отвечая на вопрос, на чем основано предположение, что иммунитет от «Спутника V» будет сохраняться в течение двух лет, Гинцбург ответил: «На результатах исследований вакцины против вируса Эбола. У нас была возможность в течение двух лет наблюдать за привитыми ею. Мы исследовали 2 тыс. человек. Может быть, защита у них сохраняется и далее».