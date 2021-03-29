Гинцбург предрек заражение домашних животных COVID-19

В интервью «Известиям» директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что следующим этапом эпидемии станет заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных.

«Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать. То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», - сказал Гинцбург.

Отвечая на вопрос, на чем основано предположение, что иммунитет от «Спутника V» будет сохраняться в течение двух лет, Гинцбург ответил: «На результатах исследований вакцины против вируса Эбола. У нас была возможность в течение двух лет наблюдать за привитыми ею. Мы исследовали 2 тыс. человек. Может быть, защита у них сохраняется и далее».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 19:21
    Гость: маразм крепчает

    Совесть есть у этого "предрекателя"?
    А возраст почтенный, уже о вечном надо думать, а не о деньгах!
    Что , следующим этапом будет вакцина длч домашнего скота и птомцев?
    тьфу!
    Круто-Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных

    Читать полностью: https://www.km.ru/science-tech/2021/03/29/virusnye-zabolevaniya-i-ikh-lechenie/886726-gintsburg-predrek-zarazhenie-dom
    С этим не в СМИ, с этим цигель ай-лю-лю в Нобелевский комитет.
    Это открытие.

  2. 29.03.2021, 18:50
    Гость: Алексей В.

    Вам надо, вы и прививайтесь. Заколебали уже с красной зоной. Носите свои гребаные маски хоть всю жизнь. Только отстаньте от тех кому это и даром не надо.

  3. 29.03.2021, 17:55
    Гость: IgS

    Тогда тебе не надо прививаться. Иди работай в красную зону. Вируса -то нет. Скажи там людям что они умирают просто так. И на китайцев нечего наезжать, ибо гейтс с дружками эту гадость финансировал. Открой щурнал Nature за 2015 у которого летучая мышь на обложке - там все в деталях.

  4. 29.03.2021, 16:49
    Гость: Я худею!

    Такие "прогнозики" чувак выкатывает, что волей-неволей возникает вопрос:"А не вы ли сами эту заразу изобрели?"

  5. 29.03.2021, 16:44
    Гость: хазарин

    Таки в старые времена испытывали Спутник на Белках и Стрелках.И это было логично

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