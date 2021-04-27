Складская техника: определение и особенности

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Сложно себе представить огромный магазин без склада.

 Действительно, склад – это идеальное место для хранения, и от его характеристик зависит, в первую очередь, безопасность объектов складского помещения. Для того, чтобы склад мог полноценно функционировать, нужно иметь хорошее складское оборудование. На примере складской техники от компании Адванта М ( https://advanta-kazan.ru/ ) мы посмотрим, что такое складская техника, зачем она нужна, а также рассмотрим ключевые особенности и типы такого оборудования.

Что такое складская техника?

Складская техника – это оборудование, которое используется в складских помещениях для транспортировки груза и перемещения товара по складу. В свою очередь, это оборудование делится на некие категории по назначению – складские телеги, оборудование для подъема грузов, погрузчкики, ричтраки, роклы и штабелеры. Отсутствие данной техники на большом складе невозможно, ведь человек не может поднимать столь тяжелые объекты на большую высоту самостоятельно. Также, складское оборудование делится на ручное и механическое (самоходное).

Характерные особенности техники

Складская техника – это не про сложные конструкции. Она достаточно небольшая по габаритам, проста в управлении и недорога в обслуживании. Несмотря на то, что такое оборудование часто компактное, оно отличается огромной грузоподъемностью и производительностью – может поднимать объекты больше тонны. Обычно складская техника оснащена металлическими элементами и хорошей системой безопасности.

Основные типы складской техники

1. Тележка ручная гидравлическая (рокла, рохля). Это самый распространенный вид складской техники. Грубо говоря, это домкрат с вилами на роликах. Ее используют не только на маленьких складах, но и на крупных.
2. Электротележка – вид телеги, которая оснащена электродвигателем и батареями. Еще такую тележку называют транспортировщиком паллет.
3. Штабелер. Существует два основных вида штабелеров – гидравлический и электроштабелер. Гидравлический способен поднимать грузы из паллет до полутора тысяч килограмм и на высоту до трех метров. Они предназначены исключительно для поднятия объектов, но не для транспортировки из одного места в другое. Электроштабелер – это та же самая электротележка, только поднимать она может поднимать груз на определенную высоту.
4. Ричтрак, или высотный штабелер. Применяются ричтраки в помещениях, где установлены высокие стеллажи больше шести метров. Помимо того, что ричтрак способен поднимать на такую высоту грузы, он еще имеет выдвижные вилы, которые могут задвинуть паллет непосредственно в пространство стеллажа.
5. Узкопроходник – техника, работающая в пространстве стеллажа в прямом направлении. Это устройство может поворачивать вилы на девяносто градусов. Поднимаются узкопроходники до двенадцати метров. Используются такие конструкции в основном в больших складских помещениях, чтобы экономно и грамотно увеличить площадь складирования.
6. Электропогрузчики (электрические погрузчики), в основном, применяются на складах пищевой продукции и медикаментов. Для полной эффективности их работы необходимы ровный пол и аккумуляторные места для заряда батареи. Они делятся на четырехопорных и трехопорных. Первые могут работать с объектами весом до четырех тонн, а последние достаточно маневрированные, но грузоподъемность не такая высокая, как у четырехопорных электропогрузчиков. Однако, у всех электрических погрузчиков есть недостаток – их невысокий цикл продолжительности работы.
 

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