Мишустин заявил, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

18 мая премьер РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.

Также он заявил, что запуск в России термоядерной установки токамак Т-15МД может помочь в создании чистого и надежного источника энергии.

«Появляется уникальная инфраструктура для научных исследований, для того, чтобы, как говорят ученые, управляемый термоядерный синтез все-таки создал неиссякаемый источник энергии», - цитирует слова Мишустина «Интерфакс».

По его словам, запуск токамака даст мощный толчок развитию таких отраслей как, например, материаловедение, медицина, промышленность.

«Также это энергоэффективность, энергосбережение и, собственно говоря, создание в первую очередь того самого чистого, надежного источника энергии для наших людей, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию. Я также надеюсь, что это станет мощным драйвером, катализатором достижения национальных целей», - отметил он.

Отметим, что токамак Т-15МД - первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Мега-установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор ITER сможет заработать к 2035 г. Токамак Т-15МД станет одной из установок для решения ряда исследовательских задач проекта ITER.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.05.2021, 23:28
    Гость: В природе термоядерный синтез есть.

    Но почемуй-то только в виде звёзд, больших Солнца, или немного меньше. Уже из Юпитера Такмак не получился. Маловат. Могит, есть какой запрет, а?

  5. 18.05.2021, 20:56
    Гость: SS

    Мифическому "термоядерному синтезу" уже 60 лет - а воз и ныне там. Эйнштейновщина зашла в тупик, но признаться в этом академики никогда не смогут - как же из бюджета тогда бабки тянуть на откровенный фейк, которым десятки лет дурят голову обывателю, обещая горы дармовой энергии?

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