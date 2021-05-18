Мишустин заявил, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии
18 мая премьер РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте.
Также он заявил, что запуск в России термоядерной установки токамак Т-15МД может помочь в создании чистого и надежного источника энергии.
«Появляется уникальная инфраструктура для научных исследований, для того, чтобы, как говорят ученые, управляемый термоядерный синтез все-таки создал неиссякаемый источник энергии», - цитирует слова Мишустина «Интерфакс».
По его словам, запуск токамака даст мощный толчок развитию таких отраслей как, например, материаловедение, медицина, промышленность.
«Также это энергоэффективность, энергосбережение и, собственно говоря, создание в первую очередь того самого чистого, надежного источника энергии для наших людей, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию. Я также надеюсь, что это станет мощным драйвером, катализатором достижения национальных целей», - отметил он.
Отметим, что токамак Т-15МД - первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Мега-установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор ITER сможет заработать к 2035 г. Токамак Т-15МД станет одной из установок для решения ряда исследовательских задач проекта ITER.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Но почемуй-то только в виде звёзд, больших Солнца, или немного меньше. Уже из Юпитера Такмак не получился. Маловат. Могит, есть какой запрет, а?
Особо приближённая пробило своему заведению чёрную дырочку денежную.
хватит выдавать советские достижения за свои?
"Я, я, я..." Капля от струя.... (с)
Там слияние трития и дейтерия
Мифическому "термоядерному синтезу" уже 60 лет - а воз и ныне там. Эйнштейновщина зашла в тупик, но признаться в этом академики никогда не смогут - как же из бюджета тогда бабки тянуть на откровенный фейк, которым десятки лет дурят голову обывателю, обещая горы дармовой энергии?