20:27 23.05.2021

В мире современных технологий, постоянно появляются новые электронные приспособления.

Одним из таких ноухау являются встраиваемые системы. В этой статье мы поговорим про то, что такое встраиваемая система и зачем они нужны.

Что такое встраиваемая система?

Embedded system или встраиваемая система – это устройство, которое устанавливается внутри какого-либо устройства или аппарата. Такие системы имеют собственные ПО и они могут управлять этим устройством непосредственно в реальном времени. По сути, такие встраиваемые системы имеют похожий функционал как и у компьютера. Их можно установить практически в любую вещь, начиная от простой лампы или посредственной техники по типу чайника, заканчивая сложными схемами устройств наблюдения.

Задачи таких систем

Огромное количество функций и целей имеют встраиваемые системы. Существует список задач:

Кодировка и осуществление различных алгоритмов; Операция из разряда «ввод/вывод»; Мониторинг информации с определенных датчиков; Организация протоколов связи; Производственные цели. Например, встраиваемые системы могут обличать и контролировать дефекты. Также, они находят ошибки и распознают их.

Особенности встроенных систем

Грубо говоря, встроенные системы нужно для того, чтобы выполнить одну основную задачу. Больше они не могут осилить. Если мы говорим про устройства для обработки дерева, то они смогут считать и проанализировать информацию, связанную только с конкретным этим делом. У встраиваемых систем есть ряд ограничений:

Габариты; Мощность; Количество потребляемой энергии; Скорость работы;

Эти системы осуществляют свою деятельность в режиме реальности. Они постоянно мониторят изменения в текущем времени.

Если встраиваемая система работает на платформе Linux или Microsoft, то у нее должна быть определенные интерфейсы для того, чтобы правильно вводить или выводить данные.

