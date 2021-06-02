Ростех начнет производство планирующей авиабомбы «Дрель» в 2023 году

09:36 2.06.2021

Глава холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Насенков рассказал журналистам о новой планирующей авиабомбе «Дрель», которую могут начать поставлять заказчику уже в 2023 году.

«Проект "Дрель", думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», - цитирует слова Насенкова ТАСС.

Впервые о создании авиабомбы «Дрель» стало известно в 2016 году. Она разработана НПО «Базальт» (входит в «Техмаш» и предназначена для уничтожения бронетанковой техники, а также наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Ожидается, что ее практически невозможно будет распознать на радарах.