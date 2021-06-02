Ростех начнет производство планирующей авиабомбы «Дрель» в 2023 году

Глава холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Насенков рассказал журналистам о новой планирующей авиабомбе «Дрель», которую могут начать поставлять заказчику уже в 2023 году.

«Проект "Дрель", думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», - цитирует слова Насенкова ТАСС.

Впервые о создании авиабомбы «Дрель» стало известно в 2016 году. Она разработана НПО «Базальт» (входит в «Техмаш» и предназначена для уничтожения бронетанковой техники, а также наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Ожидается, что ее практически невозможно будет распознать на радарах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 19:22
    Гость: Stalker

    Вы сказали "некто" ? Правильнее было бы сказать "никто". А пустого места кто боится ?

  3. 02.06.2021, 19:01
    Гость: Врешь, троцкист!

    „Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей.“ — И. Сталин

  5. 02.06.2021, 18:14
    Гость: Пока что

    мочилово осуществляет только галицайная бандерня, как квинтэссенция достижений подзалежной.

Все комментарии (41)
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