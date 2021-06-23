Зачем нужны антивирусные программы?

12:25 23.06.2021

Практически каждый человек имеет при себе компьютер, в котором находится важная информация.

Выход в Интернет, в условиях нынешних реалий, это не определенный риск, ведь в любой момент вы можете подцепить вирус. Поэтому, сейчас огромной популярностью пользуются антивирусы. В данной статье мы поговорим про то, зачем же нужны антивирусы и какие они виды кибератак бывают. Более подробную информацию можно найти на сайте https://volmax.kz/

Что такое антивирус?

Антивирусная программа – это некое приложение, основной функцией которого является защита ПО от кибератак. Такие программы так же ищут компьютерные вирусы, анализируют нежелательные программы и восстанавливают устройство после заражения вирусами. Поэтому, купить антивирус – это хорошая гарантия того, что ваш компьютер будет работать без перебоев, а личные данные не попадут в руки кибермошенников.

Какие существуют основные виды кибератак?

1. Ботнеты. Представляют собой роботов, работающих на зараженной компьютере. В основном эти боты объединяются в некую сеть, а создатель данного вируса контролируют их работу с другого компьютера. Ботнет действует следующим образом – ваш пользовательский компьютер начинает активно спамить ваши контакты вирусными письмами, в которых вложен вирус.

2. DDoS-атаки. Своими словами, это обозначает отказ в обслуживании. Кибератака происходит на определенный сайт с компьютеров, на котором есть ботнеты. В этой случае увеличивается трафик, который превышает возможности сайта, в следствие этого замедляется работа сайта.

3. Заражение компьютера вредоносным программным обеспечением. Вредоносное ПО – это самый популярный метод кибератаки. В данном случае ПО представляет собой различные вирусы, троянский конь, компьютерные черви, а также установление шпионских программ. Действует это следующим образом – появляется на компьютере вирус, который вводит в заблуждение пользователей сообщением о том, что компьютер имеет проблему с безопасностью, например. Основная вещь, которая происходит при заражении вредоносным ПО – это утрата личных данных с жесткого диска.

4. Фишинг – пожалуй, самый легкий метод для злоумышленников заразить компьютер. Смысл данного злодеяния заключается в том, чтобы пользователь прочитал сообщение или зашел на сайт, который, в свою очередь, выглядит как проверенный источник. В случае, если пользователь перешел по ссылке, мошенники получают личную информацию пользователя и его финансовые данные.

Таким образом, наличие хорошего антивируса предотвратит поломки вашего устройства. Одной из компаний, которые занимаются IT-аутсорсингом и обладают высокой экспертностью в данном вопросе является фирма Volmax Group. Эта компания, которая предоставляет программное обеспечение и операционные системы