Аренда спецтехники в компании «МосСтройПодъем»

01:36 6.07.2021

Компания МостСтройПодъём уже более пятнадцати лет успешно трудится на рынке аренды спецтехники

Компания МостСтройПодъём предоставляет частным лицам и организациям спецтехнику в аренду.

Услуги

Компания МостСтройПодъём уже более пятнадцати лет успешно трудится на рынке аренды спецтехники. В её арсенале имеются только современная и надёжная техника отечественного и иностранного производства. В автопарке компании имеется разнообразный транспорт специального назначения. Это преимущественно новые и высокопроизводительные автомобили.

Вся техника автопарка востребована заказчиками для проведения монтажных, дорожных и строительных работ. Всю технику обслуживают опытные и профессиональные сотрудники. Диспетчер компании МостСтройПодъём поможет клиенту:

Подобрать нужную технику; организует её доставку к месту проведения работ; подготовит все необходимые документы.

Консультант бесплатно прибудет к заказчику на объект, поможет ему подобрать технику в нужном объёме.

Автопарк

МостСтройПодъём располагает собственным автопарком спецтехники. Организация сдаёт в аренду такие машины:

Автокраны;

автомобильные вышки;

длинномеры;

автомобили-манипуляторы;

экскаваторы на колёсах;

автомобили бензонасосы.

Вся техника находится в исправном состоянии. Имеет разную производительность и возможности. Так автомобильные вышки имеют длину стрелы от 16-и до сорока пяти метров, а автокраны тоже представлены в нескольких вариациях. Они имеют стрелу от 18-и до 52 метров, могут поднимать соответственно грузы от 16-и до девяносто тонн.

Длинномеры имеют платформу длиной до четырнадцати метров и могут поднимать до 20-и тонн грузов. Автомобили-манипуляторы оснащены выдвижным краном с захватом, который может легко перемещать грузы весом от пяти до десяти тонн. Все колёсные экскаваторы имеют высокую производительность, незаменимы при проведении сложных строительных работ.

Акции

Организация МостСтройПодъём, в целях привлечения клиентов, предоставляет неплохие скидки на аренду некоторых видов спецтехники. Это:

Автовышки; автокраны.

Если клиент арендовал автомобильную вышку со стрелой от двадцати восьми до 45-и метров по безналичному расчёту, то компания снизит ему ставку НДС за арендованную технику. Она составит всего 15%. Неплохую скидку, в размере 10 %, можно получить за аренду автовышки в ночную смену. Аренда автокранов, при оплате этой услуги безналичным способом, тоже понизится на пятнадцать процентов.

Преимущества

Сотрудничество с компанией МостСтройПодъём имеет ряд преимуществ перед аналогичными организациями. Вот основные из них:

Имеется большой автопарк;

разрешён допуск в Кремль;

проводится регулярный технический осмотр;

большой опыт работы;

имеется штат опытных водителей;

работает на официальной основе.

Компания имеет в своём гараже более тридцати видов разнообразной техники специального назначения. Её обслуживание и ремонт производится за счёт самой компании. Регулярный технический осмотр автопарка позволяет содержать всю технику в исправном состоянии. Водители этой организации имеют большой стаж работы и могут трудиться круглые сутки на объекте заказчика.