Аренда спецтехники в компании «МосСтройПодъем»
Компания МостСтройПодъём предоставляет частным лицам и организациям спецтехнику в аренду.
Услуги
Компания МостСтройПодъём уже более пятнадцати лет успешно трудится на рынке аренды спецтехники. В её арсенале имеются только современная и надёжная техника отечественного и иностранного производства. В автопарке компании имеется разнообразный транспорт специального назначения. Это преимущественно новые и высокопроизводительные автомобили.
Вся техника автопарка востребована заказчиками для проведения монтажных, дорожных и строительных работ. Всю технику обслуживают опытные и профессиональные сотрудники. Диспетчер компании МостСтройПодъём поможет клиенту:
- Подобрать нужную технику;
- организует её доставку к месту проведения работ;
- подготовит все необходимые документы.
Консультант бесплатно прибудет к заказчику на объект, поможет ему подобрать технику в нужном объёме.
Автопарк
МостСтройПодъём располагает собственным автопарком спецтехники. Организация сдаёт в аренду такие машины:
- Автокраны;
- автомобильные вышки;
- длинномеры;
- автомобили-манипуляторы;
- экскаваторы на колёсах;
- автомобили бензонасосы.
Вся техника находится в исправном состоянии. Имеет разную производительность и возможности. Так автомобильные вышки имеют длину стрелы от 16-и до сорока пяти метров, а автокраны тоже представлены в нескольких вариациях. Они имеют стрелу от 18-и до 52 метров, могут поднимать соответственно грузы от 16-и до девяносто тонн.
Длинномеры имеют платформу длиной до четырнадцати метров и могут поднимать до 20-и тонн грузов. Автомобили-манипуляторы оснащены выдвижным краном с захватом, который может легко перемещать грузы весом от пяти до десяти тонн. Все колёсные экскаваторы имеют высокую производительность, незаменимы при проведении сложных строительных работ.
Акции
Организация МостСтройПодъём, в целях привлечения клиентов, предоставляет неплохие скидки на аренду некоторых видов спецтехники. Это:
- Автовышки;
- автокраны.
Если клиент арендовал автомобильную вышку со стрелой от двадцати восьми до 45-и метров по безналичному расчёту, то компания снизит ему ставку НДС за арендованную технику. Она составит всего 15%. Неплохую скидку, в размере 10 %, можно получить за аренду автовышки в ночную смену. Аренда автокранов, при оплате этой услуги безналичным способом, тоже понизится на пятнадцать процентов.
Преимущества
Сотрудничество с компанией МостСтройПодъём имеет ряд преимуществ перед аналогичными организациями. Вот основные из них:
- Имеется большой автопарк;
- разрешён допуск в Кремль;
- проводится регулярный технический осмотр;
- большой опыт работы;
- имеется штат опытных водителей;
- работает на официальной основе.
Компания имеет в своём гараже более тридцати видов разнообразной техники специального назначения. Её обслуживание и ремонт производится за счёт самой компании. Регулярный технический осмотр автопарка позволяет содержать всю технику в исправном состоянии. Водители этой организации имеют большой стаж работы и могут трудиться круглые сутки на объекте заказчика.
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