Что должен знать и уметь SEO-специалист

18:09 27.07.2021

Чтобы сайт регулярно выводился в результатах поиска потенциальным клиентам, необходимо провести большую работу по его продвижению.

Поисковые системы ранжируют страницы, основываясь на своих алгоритмах, которые учитывают ключевые слова, ссылки и активность на сайте. Подготовка сайта к продвижению называется оптимизацией, занимается этим SEO-специалист. Его можно нанять как на условиях фриланса для одного проекта, так и в постоянную команду.

Такой специалист ведет работу сразу над несколькими задачами:

оптимизирует сайт для поисковых систем, составляя семантическое ядро и прописывая метатеги для страниц;

анализирует поведение алгоритмов поисковиков и пользователей, чтобы обеспечить сайту более высокую позицию в гугле;

иногда SEO-специалисты занимаются созданием рекламных кампаний для поисковиков, чаще всего для гугла.

Основная задача этого человека — сделать сайт заметным для поисковой системы и быстродоступным для пользователя.

Инструменты SEO-специалиста

Чтобы справляться с такими задачами, эти специалисты владеют рядом важных инструментов. Среди них микроразметка страниц, ускорение индексации, правильная расстановка ссылок и создание карты сайта.

Чтобы продвижение было эффективным, также нужно знать принципы алгоритмов поисковиков и особенности их работы в разных странах. Полезный и важный инструмент в арсенале оптимизатора — сервисы аналитики сайтов. Они позволяют отслеживать основные метрики и на их основе проводить дальнейшую работу по разработке новых стратегий.

Какие навыки необходимы SEO-специалисту

Как и другим работникам на фрилансе, оптимизатором нужны и hard, и soft skills.

К первым относятся навыки, связанные исключительно с профессиональной деятельностью. Среди них — умение работать с алгоритмами поисковых систем и оптимизировать сайт под их максимальное количество. Также важно ориентироваться в тенденциях продвижения, потому что правила алгоритмов меняются довольно часто, а из-за неосведомленности об этих обновлениях можно потерять хорошее ранжирование сайта.

Кроме того, хороший SEO-специалист умеет правильно делать перелинковку — использовать ссылки для быстрого перенаправления с одной страницы на другую. Еще важно уметь создавать семантическое ядро — мощный инструмент маркетинга, представляющий собой набор релевантных ключевых слов, используемых в запросах пользователей.

Ко второй группе относятся «мягкие» навыки — коммуникация, логическое мышление, тайм-менеджмент. Аналитическое мышление позволяет быстро работать с большими объемами данных, а коммуникационные навыки незаменимы для работы в команде. Пригодится умение организовывать рабочее время и досуг, наладить общение с отделом маркетинга.

Где можно обучиться оптимизации сайтов

Возможностей для обучения поисковой оптимизации много: есть и офлайн, и онлайн-ресурсы.

Можно учиться самостоятельно, это бесплатно, удобно для планирования, да и информации в интернете достаточно. Главный минус такого подхода — бессистемность. По этой причине многие начинающие специалисты подбирают программы обучения и курсы, которые помогают им более фундаментально подойти к освоению навыков.

Курсы предлагают систематизированный подход к обучению. Большинство программ подходят для новичков и полностью покрывают базовые навыки, давая возможность дальше продолжить обучение в нужном направлении. Увы, курсы в основном дорогие, да и мошенники в этой сфере не редкость, поэтому к выбору программы стоит подходить осознанно.

Ещё один редкий вариант обучения — вуз. Отдельной специальности SEO пока нет ни в одном вузе страны, но в этом направлении могут давать фундаментальные знания на маркетинговых кафедрах.