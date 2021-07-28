Форум про Windows

18:05 28.07.2021

В жизни каждого пользователя персонального компьютера, увы, бывает так, что возникают проблемы с ПО (программным обеспечением). Одной из самых популярных (а может даже смой популярной) операционной системой для ПК является Windows от Майкрософт.

В жизни каждого пользователя персонального компьютера, увы, бывает так, что возникают проблемы с ПО (программным обеспечением). Одной из самых популярных (а может даже смой популярной) операционной системой для ПК является Windows от Майкрософт.



Недавно компания анонсировала Windows 11 (которая, надо заметить, значительно отличается от своего предшественника). Сейчас происходит стадия тестирования, понятное дело, у пользователей будут возникать те или иные проблемы. Для помощи пользователям существует windows 11 форум и множество других профильных сообществ в социальных сетях.

Преимущества форума в том, что на ваш вопрос может ответить неограниченное количество лиц, которые ранее сталкивались с идентичной, похожей проблемой или просто те, кто знает как помочь. Не думайте, что форумы устарели и потеряли свою актуальность - это не так. Да, социальные сети заняли достаточно большой кусок "рынка", но узкие профильные форумы всё еще на хорошем счету у многих пользователей. Дело в том, что соц. сети напрямую связаны с развлечением и юмором, а форум как раз может существовать ради четко поставленной темы в том или ином разделе, где ничего не отвлекает от решения заявленных задач.

Напомним, что прошлая версия виндоус (Windows 10) была анонсирована 29 июля 2015 года, то есть уже более 5-ти лет тому назад. Она почти сразу заполучила огромную популярность у пользователей по всему миру, хотя в своё время тоже, как и Windows 11, несла в себе множество непривычных пользователям изменений.

Форум по виндовс

Если вернуться к упомянутому вначале статьи разделу форума https://www.cyberforum.ru/windows/ , то можно увидеть уже сейчас, какие темы актуальны и интересны людям, что обсуждается:

1. Microsoft заблокирует установку Windows 11 на несовместимые устройства

2. Windows 11 успели установить почти 1% пользователей ПК

3. Вредоносное ПО стали маскировать под установщик Windows 11

4. Из Windows 11 удалили функцию перетаскивания объектов в панели задач

5. Как убрать дату из часов в трее?

Как видите, список тем крайне разнообразен (мы привели лишь пример, на деле их гораздо больше), но самое главное - он остро тематичен и отвечает на вопросы связанные с виндовс 11 или сопутствующими с ней новостями.

Отдельно хочется упомянуть, что если по данным самой компании официального, полноценного релиза всё ещё не произошло, то для домашнего использования лучше дождаться актуальных новостей из проверенных источников о релизе, и только после этого пробовать новинку.