Строительство канатных дорог от компании Доппельмайр

07:48 31.07.2021

Современный мир требует современных решений.

В мире технологий сложно представить жизнь без канатных дорог. В этой статье мы поговорим про строительство горнолыжных трасс и канатных дорог на примере компании Доппельмайр.

Что такое канатная дорога?

Под канатной дорогой подразумевается транспорт, перемещающий людей и грузы. Перемещающим элементом являются вагоны, кабины и кресла на тяговом канате (тросе), который протянут между опорными элементами, при этом эти элементы не касаются поверхности земли. В основном трасса канатной дороги протянуты в воздухе, они могут устанавливаться как и внутри черты города – канатные трамваи, так и за его пределами – фуникулеры. Пассажирские канатные дороги способы провозить больше двух тысяч человек в час, и грузоподъемность их оценивается до десяти тысяч тонн в час.

Канатные дороги Доппельмайр 3S

Такие канатные системы сочетают в себе плюсы гондольных и маятниковых дорог, и выглядят как конструкция из 2 закрытых и прочно зафиксированных канатов, которые образуют путь для перемещающих элементов. Третий канат – тяговой – приводит в движение эти кабинки. Ходовые тележки состоят из 8-ми роликового механизма, который включает в себя 2 четырехколесного шасси. Вмещают такие кабины до тридцати восьми пассажиров, а в час они могут перевезти до пяти тысяч пятьсот пассажиров по разным направлениям.

К преимуществам таких устройств можно отнести низкое потребление электричества, противодействие ветру, и наличие больших пролетов. Так же, специалистами компании была разработана совершенно новая система эвакуации, которая отличается повышенной безопасностью и уровнем комфорта. В случае непредвиденной ситуации, пассажиры могут быть уверены, что их доставят до станции быстро и безопасно.

Технические характеристики трехканатной дороги

1. Движение по трехканатной дороги осуществляется в двух направлениях со скоростью до восьми с половиной километров в час;

2. Производительность механизма оценивается до пяти тысяч пятьсот человек в час;

3. Детали, которые входят в конструкцию трехканатной дороги, полностью подходят по требованию ЕС (CEN);

Ознакомиться с проектами канатных дорог можно на официальном сайте компании «Доппельмайр Раша», которая больше двадцати лет занимается проектированием и строительство канатных дорог по всей России. За все время существования организации, на территории России было успешно осуществлено 130 проектов.

