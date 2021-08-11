Что такое грейдер и зачем он нужен?

С развитием технического прогресса, с каждым годом появляется огромное количество специальной техники, которая является идеальным помощником во многих сферах человеческой жизни.

 В этой статье мы поговорим про такой вид специальной техники по названием грейдер, а также про то, где можно арендовать спецтехнику с заключением договора.

Что такое грейдер?

Под грейдером подразумевается вид производительной спецтехники, выполняющий огромный ряд задач. Земляные, строительные, транспортировочные работы не могут сопровождаться без данного типа техники.


Применение

Эти устройства зачастую применяются для строительства и обслуживания автодорог и аэродром, а также для планировки и профилирования территорий, при выравнивании грунтовых почв.
Грейдеры используются в следующих сферах:

  • Железнодорожные работы;
  • Гидротехнические работы;
  • Ирригационные работы;
  • Мелиоративные работы;

Типы грейдеров

Грейдеры между собой различаются по таким критериям, как:
1. Ходовое оборудование. Существуют обычные грейдеры и автогредейры. Главные критерии отличия: проходная способность и маневренность. Они, в свою очередь, делятся на принцепные/полуприцепные и самоходные. Прицепные/полуприцепные механизмы выглядят компактно и фиксируются на тракторной раме, самоходные же двигаются с помощью колесного шасси, из-за наличия колесной базы передвижение происходит самостоятельно.
2. Производительность. Она определяется такими показателями, как общая масса, мощность двигателя, габариты отвала. Таким образом, автогрейдеры разделяются по нижеупомянутым разновидностям:

  • Легкие;
  • Средние;
  • Тяжелые;
  • Сверхтяжелые;

3. Управление рабочим механизмом. Именно он, рабочий орган, задает характеристики маневренности отвала в плоскость при заданном движении. На грейдеры, независимо от типа ходового оборудования, могут быть установлены следующие приводные установки:

  • Механическая в виде редуктора;
  • Гидравлическая в виде гидроцилиндра;
  • Комбинированная;

При выборе грейдерной техники, необходимо обращать внимание на такие характеристики, как мощность двигателя, на полную массу в тоннах, на ширину захвата, на угол срезки ножа, на скорость при работе и транспортировку, на длину отвала и тип управления.


Где можно взять в аренду грейдер?

Приобретение в собственность спецтехники – удовольствие не из дешевых, тем более, такие машины не используются среднестатистическим человеком на постоянной основе. Аренда автогрейдера является оптимальным решением для временных нужд. В Москве взять в аренду спецтехнику можно при обращении в компанию "Спецтех-С".
 

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