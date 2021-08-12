В космической отрасли рассказали, кто мог просверлить отверстие в «Союзе»
Высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли заявил ТАСС, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного аппарата.
«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», - рассказал источник.
При этом он отметил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС"», - сказал собеседник агентства.
Также отмечается, что отверстия не могли быть сделаны на Земле, так как тогда корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере.
Из-за ситуации с отверстием в космическом корабле российские космонавты прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA от нее отказались, также подчеркнул источник.
Кроме того, российская сторона не получила возможности исследовать инструменты и сверла, которые имеются на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза МС-09».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё сходится, сверлили с внешней стороны в невесомости кто не знаком с устройством союза знатит это были инопланетяне дело раскрыто.
Полиграфович
в программах у Прокопенко давно опровергались версии (и не единожды) того, что пиндосы высаживались на Луне. Один из режиссеров, Стенли Кубрик, как раз эту версию поддерживал, и заявлял, что все постановки "высадки" на Луне проводились в Голливуде
что с них взять-то??
а еще лучше спать по очереди как солдаты в карауле