В космической отрасли рассказали, кто мог просверлить отверстие в «Союзе»

Высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли заявил ТАСС, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного аппарата.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», - рассказал источник.

При этом он отметил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС"», - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что отверстия не могли быть сделаны на Земле, так как тогда корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере.

Из-за ситуации с отверстием в космическом корабле российские космонавты прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA от нее отказались, также подчеркнул источник.

Кроме того, российская сторона не получила возможности исследовать инструменты и сверла, которые имеются на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза МС-09».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 01:06
    Гость: Пилот

    Всё сходится, сверлили с внешней стороны в невесомости кто не знаком с устройством союза знатит это были инопланетяне дело раскрыто.

  3. 13.08.2021, 00:46
    Гость: на РЕН ТВ

    в программах у Прокопенко давно опровергались версии (и не единожды) того, что пиндосы высаживались на Луне. Один из режиссеров, Стенли Кубрик, как раз эту версию поддерживал, и заявлял, что все постановки "высадки" на Луне проводились в Голливуде

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