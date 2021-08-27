Танк «Армата» получит искусственный интеллект

21:13 27.08.2021

Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит ряд обновлений.

"Более того, немного приоткрою секрет, что "Армату" мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок", — рассказал РИА Новости гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

По его словам, танк существенно отличается от всех мировых образцов. В будущем он должен стать базой, которую будут развивать не один десяток лет.

Как рассказывал в апреле гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, искусственный интеллект у "Арматы" будет отвечать за управление и наведение целей, но решение об открытии огня будет принимать человек.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.