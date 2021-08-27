Танк «Армата» получит искусственный интеллект

Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит ряд обновлений.

"Более того, немного приоткрою секрет, что "Армату" мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок", — рассказал РИА Новости гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

По его словам, танк существенно отличается от всех мировых образцов. В будущем он должен стать базой, которую будут развивать не один десяток лет.

Как рассказывал в апреле гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, искусственный интеллект у "Арматы" будет отвечать за управление и наведение целей, но решение об открытии огня будет принимать человек.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2021, 00:36
    Гость: Парацельс

    Создание всё более совершенных орудий убийства людей не может подаваться как позитивная новость!!!
    Опомнитесь, люди!

  2. 27.08.2021, 23:30
    Гость: g

    а Сколько этих танков в армии рф?
    кажется 100 штук всего?
    танк хорош, но вс рф продолжает с маниакальным упорством заказывать танки старых модификаций т90.. который на самом деле прокачаный т72.
    прямо таки повторение безобразия коммуняк перед войной, когда т34 задвинули и продолжали клепать.
    а потом.., все помнят что произошло.
    старые танки надо обновлять, но Зачем заказывать Новое старье?

  3. 27.08.2021, 22:35
    Гость: кадет

    Скоро выборы. Космополиты в Кремле не перестают придумывать сказки для народа про искусственный интеллект, про межпланетные полеты к Марсу. До этого мы все уже слышали про стратегии развития 2020, потом 2030, про прыжки, скачки и рывки. Цинизм и лицемерие власти не перестает удивлять. По размаху пропагады и степени лжи они давно уже переплюнули адептов Гебельса времен рейха.

  4. 27.08.2021, 22:24
    Гость: Дурдом

    Зачем ему искусственный интеллет, чтоб раз в году по Красной площади проехать?

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