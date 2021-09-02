В российских аэропортах появится биометрическая система для регистрации
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено запустить в нескольких российских аэропортах Единую биометрическую систему (ЕБС).
«Сейчас с аэропортами идет проработка "пилотов" по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели. В следующем году уже сможем посмотреть. Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране», - цитирует «Интерфакс» слова Шадаева.
По словам министра, Единая биометрическая система сможет полноценно заменить паспорт, а также позволит упростить связанные с регистрацией процедуры.
Первоначально ЕБС была запущена летом 2018 года. Она позволяет клиентам банкам, сдавшим биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. В декабре 2020 года был принят закон о расширении использования ЕБС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помню как народ возмущался после введения ИНН. Говорили и про число зверя и про знак сатаны. Чего только не выдумывали. А теперь все молчат, а ведь сейчас и происходит как в том мультфильме:"Мама, а он меня посчитал". Уверен, все наши фотографии, голоса и особые приметы уже хранятся в неких архивах. А вся добровольность нужна только для того, чтобы их(фотографии и пр.) легализовать. В общем, хочешь ты или нет, но электронный концлагерь уже ставит колючку и вышки с пулемётами.
Опять погонят бюджетников. Так как ни один нормальный человек не будет отдавать свою приветность вамен на сомнительное удобство.