В российских аэропортах появится биометрическая система для регистрации

14:04 2.09.2021

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено запустить в нескольких российских аэропортах Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Сейчас с аэропортами идет проработка "пилотов" по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели. В следующем году уже сможем посмотреть. Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране», - цитирует «Интерфакс» слова Шадаева.

По словам министра, Единая биометрическая система сможет полноценно заменить паспорт, а также позволит упростить связанные с регистрацией процедуры.

Первоначально ЕБС была запущена летом 2018 года. Она позволяет клиентам банкам, сдавшим биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. В декабре 2020 года был принят закон о расширении использования ЕБС.