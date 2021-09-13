На рынке появится выпускающий гаджеты молодежный бренд Lifeme

Компания Meizu анонсировала возвращение бренда Blue Charm, который появится на рынке под новым названием Lifeme.

По информации издания Gizmochina, смартфоны под данным брендом выпускать пока не планируют. Ожидается, что первоначально он сосредоточится на выпуске различных высококачественных продуктов и гаджетов для молодёжи.

Первая партия устройств под брендом Lifeme будет представлена Bluetooth-колонками BTS10 и BTS30; зонтом Pearwood, рюкзаком, пауэрбанком Leather и набором, включающим в себя грелку для рук с пауэрбанком.

Не исключается, что в будущем под данным брендом появятся другие устройства, например, телевизоры, умные часы и планшеты.


Фото с сайта gizmochina.com

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