13:52 7.10.2021

Чтобы максимально увеличить функциональность компьютера, каждому пользователю необходимо устанавливать различные программы.

Практически все программы, предназначенные для выполнения стандартных задач (Office 365, антивирусы и так далее), имеют свои ключи активации. В этой статье мы поговорим как и где купить ключи активации на примере компании vipkey.net .

Самые часто задаваемые вопросы

1. Первый вопрос, который возникает у людей: «Что такое ключи активации и зачем они нужны?». Отвечаем на вопрос: ключ активации – это специальный код, который предназначен для того, чтобы активировать то или иное программное обеспечение. Так же, ключ активации позволяет клиенту получить необходимую техническую поддержку.

2. Многие пользователи задумываются, какую выгоду получают компании, специализирующиеся на продаже ключей активации. Ведь по логике вещей, приобретая ключ активации у неофициального дилера, клиент экономит значительное количество денег. Это объясняется тем, что магазин имеет своих представителей в сфере антивирусного обслуживания и не только, у которых приобретаются ключи практически по цене производителя. Далее, большинство антивирусных компаний устраиваю дни акций, где предлагают свои варианты решений тех или иных задач, связанных с антивирусным обеспечением. Если говорить про программы от Windows и Office, то магазин находится в партнерских отношениях с разработчиками и крупными производителями, которые непосредственно предоставляют ключи активации по низким ценам. Из-за того, что такие ключи не имеют документации, цена на них ниже. Но! Магазин предоставляет гарантию. Еще один момент, который касается ценообразования. Так как это интернет-магазин, у которого нет помещения, то цена на продукцию ниже. Поэтому купить ключ windows 11 может каждый.

3. Про наличие официальных партнеров – магазин является официальным реселлером сервисов Keep2Share.cc и FileBoom.Me (магазин есть в списке официальных реселлеров на странице сервиса.) Также мы являемся партнёром сервиса приёма платежей Oplata.info

4. Людям важно знать, сколько тот или иной магазин держится на рынке, это внушает доверие. Так как, vipkeys.net работает с середины 2010 года и имеет большое количество положительных отзывов. Проверить информацию по поводу даты регистрации можно на сайте http://wwhois.ru и reg.ru.

