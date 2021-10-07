Как происходит монтаж кабельных систем

13:59 7.10.2021

Правильный монтаж кабельной линии оказывает непосредственное влияние на бесперебойное энергоснабжение объекта.

В частности, кабель должен быть надёжно защищён от механических повреждение, но при этом оставаться доступным для профилактического осмотра или замены. Помимо грамотного проектирования и трассировки линии, решить поставленную задачу помогают кабельные системы, пример - https://nevres.ru/, а с особенностями монтажа кабельных систем можно ознакомиться ниже.

Варианты установки

Разводка электросетей на любом объекте выполняется двумя способами:

Скрытый. Уложенный таким способом кабель не наблюдается визуально. Проводка находится внутри стеновых или потолочных конструкций, закладывается в свободные технологические полости и отверстия. Открытый. Провода убираются в кабель-каналы или лотки, которые крепятся к несущей поверхности хомутами, метизами, перфолентой.

Скрытый способ обычно используется в жилых, офисных и административных зданиях, где важно сохранить интерьер. Однако при внешней эстетичности, у такой разводки кабельной линии имеется существенный недостаток: при выходе электропроводки из строя, придётся штробить стены.

Особенности проведения электромонтажных работ

Любые кабельные линии нуждаются в квалифицированном проектировании. Только соблюдая установленные нормы и требования, можно добиться соответствия физических параметров и технических характеристик линий. Минимизировать искажения сигналов сети. Помимо этого, необходимо заранее предусматривать возможность масштабирования и модернизации кабельных линий. Это поможет подключать при необходимости дополнительные цеха и участки без полного переоборудования электросети.

Несущие системы могут устанавливаться на стенах, полах и потолках. При этом нужно учитывать, что сам лоток не должен заполняться более чем на 50% внутреннего пространства. Сама линия должна проходить вдали от источников электромагнитных помех. Если это невозможно, для проведения монтажных работ используются экранированные лотки.

Помимо перечисленных требований, при монтаже всегда учитывается допустимый радиус изгиба и максимальная сила натяжения кабеля.

Нюансы

Долговечность и удобство обслуживания кабельных систем помогают обеспечить следующие моменты:

Трассировка выполняется с такими расчётом, чтобы линия оставалась доступной для осмотра и ремонта;

Если кабель располагается на участках проезда автотранспорта, обязательно используется дополнительная защита;

Между параллельно идущими линиями всегда сохраняется минимальное расстояние в полметра, если это невозможно, используются протекторные покрытия.

Также следует учитывать факт, что электрокабельные линии не могут располагаться внутри воздуховодов и вентиляционных каналов.