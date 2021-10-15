Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае в конце года

Компания Microsoft закроет социальную сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn на территории Китая. Как сообщается на сайте соцсети, работа LinkedIn в КНР будет прекращена в конце 2021 года.

Еще весной текущего года LinkedIn приостановил возможность регистрацию новых пользователей в Китае из-за неназванных проблем с регулированием. 

Причиной "ухода" соцсети стало ужесточение правил в области регулирования интернета властями Китая. Отмечается, что Microsoft заменит LinkedIn новым приложением InJobs, которое было разработано специально для Китая. 

InJobs будет обладать теми же опциями поиска работы и налаживания деловых контактов, но в нем не будет "ленты", как в других социальных сетях, и возможности делиться публикациями и статьями. 

В России LinkedIn была заблокирована в 2016 году. Причиной стали несоблюдения требований закона «О персональных данных», согласно которым информация о российских пользователях должна храниться на территории России. В феврале 2020-го в Роскомнадзоре заявили, что соцсеть не проявляла заинтересованности в разблокировке в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 18:45
    Гость: Николай

    А мне эта сеть нравится. Может это у меня так, но только профессиональные контакты, только рабочая информация. И никакой рекламы игр, букмекеров, никаких шлюх и прочих "услуг". В сто, нет в тысячу раз лучше, чем всякие "классы", "контакты", что там еще у нас разрешено?

  3. 15.10.2021, 14:20
    Гость: Иван Иваныч

    Красота! Одной американский вонючкой стало меньше в Киттае! Молодцы- это как глоток озона, такие новости.
    Когда уже у нас прикроют Фэйсбук, и наши пользователи перестанут ныть и жаловаться на гонения. И тренер Хохлов не будет судиться с ними за фамилию.
    Наши паблики лучше, и в разы свободнее.

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