Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае в конце года

11:53 15.10.2021

Компания Microsoft закроет социальную сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn на территории Китая. Как сообщается на сайте соцсети, работа LinkedIn в КНР будет прекращена в конце 2021 года.

Еще весной текущего года LinkedIn приостановил возможность регистрацию новых пользователей в Китае из-за неназванных проблем с регулированием.

Причиной "ухода" соцсети стало ужесточение правил в области регулирования интернета властями Китая. Отмечается, что Microsoft заменит LinkedIn новым приложением InJobs, которое было разработано специально для Китая.

InJobs будет обладать теми же опциями поиска работы и налаживания деловых контактов, но в нем не будет "ленты", как в других социальных сетях, и возможности делиться публикациями и статьями.

В России LinkedIn была заблокирована в 2016 году. Причиной стали несоблюдения требований закона «О персональных данных», согласно которым информация о российских пользователях должна храниться на территории России. В феврале 2020-го в Роскомнадзоре заявили, что соцсеть не проявляла заинтересованности в разблокировке в стране.