Российское научно-исследовательское судно задержано в порту Дании

15:25 4.11.2021

В порту Скаген властями Дании было задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Сообщается, что датские силовики также изъяли ряд судовых документов.

В посольстве Дании заявили, что «арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе». Также там отметили, что получили и передали в МИД России копии судебных решений, сообщает РБК.

Судно «Академик Иоффе» имеет статус уникальной научной установки, говорится на сайте института океанологии. На его борту находятся 14 лабораторий, в том числе гидрохимическая, метрологическая, геологическая и геофизическая. Оно принадлежит Институту океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Судно находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях.