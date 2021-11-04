Российское научно-исследовательское судно задержано в порту Дании

Судно «Академик Иоффе»

В порту Скаген властями Дании было задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Сообщается, что датские силовики также изъяли ряд судовых документов.

В посольстве Дании заявили, что «арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе». Также там отметили, что получили и передали в МИД России копии судебных решений, сообщает РБК.

Судно «Академик Иоффе» имеет статус уникальной научной установки, говорится на сайте института океанологии. На его борту находятся 14 лабораторий, в том числе гидрохимическая, метрологическая, геологическая и геофизическая. Оно принадлежит Институту океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Судно находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2021, 19:17
    Гость: Правительство

    польское в день единнения народа -он пока молчит,ждёт минина и пожарскоского.

  4. 04.11.2021, 18:30
    Гость: Мутно

    Путин не будет рисковать всем ради каких то учёных. Сколько раз ему нужно это ещё доказывать?

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