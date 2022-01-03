22:54 3.01.2022

На данный момент, можно выделить огромное количество сфер бизнеса, где так или иначе требуется наличие типографических элементов – наклеек, принтов и так далее.

Типография занимает весомую роль в жизни человека, но мало кто понимает, что такое типография и зачем она нужна. В этой статье мы поговорим про то, что такое типография и зачем она нужна, а также поговорим про печать наклеек в Москве.

Что такое типография?

Типография или иными словами сфера, которая занимается печатным делом, может быть частью любого предприятия, которое производит разнообразную печатную продукцию. Но зачастую мы привыкли воспринимать типографию как отдельную организацию, которая занимается копировальными и печатными услугами.

Способы печати

Существует два основных способа печати. Первый – цифровой, второй – офсетный. Разница в том, что при цифровом способе печати применяются цифровые технологии, а при офсетном аналоговые технологии. Например, при большем тираже печати используют офсетный способ, так как это намного дешевле цифрового. А для менее масштабных печатей используют цифровой способ, он быстрее и его проще настроить.

Что можно напечатать в типографии?

Услуги типографий используются повсеместно. К полиграфии относятся книги, газеты, журналы, бланки, блокноты, календари, буклеты, открытки, визитки, листовки. Брошюры, наклейки и многое другое.

На чем печатают наклейки

• бумаге разной плотности нескольких категорий;(может быть матовой или глянцевой)

• пластике;

• пленке;

• материале на тканевой основе



Виды печати наклеек

1. Шелкография - Печать производится в 1-4 цвета, используется полипропиленовая пленка, винил;

2. Цифровая печать - используется для маленького тиража, характеризуется высокой точностью нанесения изображения;

3. Офсетная печать - подходит для крупного тиража печати;

4. Широкоформатная - используется при печати наклеек большого формата;

Преимущества типографии Tprint

1. Высокохудожественная печать на различных дизайнерских бумагах для самых требовательных клиентов.

2. Типография предоставляет возможность спроектировать дизайн – создание дизайна ложатся на плечи типографии;

3. Печать проектной документации, фальцовка, брошюровка точно в срок входят в сферу деятельности типографии Tprint;

4. Типография в Москве Tprint – это не только печать, но и услуги копирования, сканирования и размножения документов.