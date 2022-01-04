Роскосмос рассказал о новых запусках грузовых кораблей «Прогресс»
В 2022 году к Международной космической станции (МКС) с Байконура будут запущены три транспортных грузовых корабля «Прогресс МС».
«Первый в 2022 году пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля в 07:25 по московскому времени. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года - 370 суток. Второй в этом году грузовой корабль "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня в 12:33 мск. Кроме того, на 26 октября в 03:19 мск запланирован запуск грузового корабля "Прогресс МС-21". Как ожидается, его полет продлится 247 суток», - говорится в сообщении Роскосмоса.
Запуски будут выполнены с пусковой установки №6 площадки №31 («Восток») космодрома Байконур.
Также сообщается, что корабли доставят на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны. Как правило, среди грузов находится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы «Родник» и сжатый воздух в баллонах средств подачи кислорода.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МКС и так в трещинах,а эти грузовики ее добьют.
И даже наоборот не странно! Потому как для этой конторы,которую с Космосом нет никакого желания связывать ,очень большой прогресс ,да и гроши надо подтверждать затраченные.Болото оно везде болото,начиная с Кремля!
В СССР, который "не производил ничего, кроме галош", о не пилотируемых запусках сообщалось вскользь, поскольку обыденность...
Спустя три десятка лет весть о том, что планируется запустить аж три гвузовика подается как торжественный рапорт!
прогрессопад.
Истерия и психопатство это ваше состояние,как и "аргументация" ,что во всём "виноваты" хохлы и госдеп .Понятно вы очень возрастной посетитель форума,поэтому пишете бред в состояни галлюцинаций т.к по сути что-то сказать НЕЧЕГО,базар и лавочка с бабками у подъезда.Совсем плохой стал дед,однако.