Роскосмос рассказал о новых запусках грузовых кораблей «Прогресс»

10:50 4.01.2022

В 2022 году к Международной космической станции (МКС) с Байконура будут запущены три транспортных грузовых корабля «Прогресс МС».

«Первый в 2022 году пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля в 07:25 по московскому времени. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19". По предварительным данным, он пробудет в космосе более года - 370 суток. Второй в этом году грузовой корабль "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня в 12:33 мск. Кроме того, на 26 октября в 03:19 мск запланирован запуск грузового корабля "Прогресс МС-21". Как ожидается, его полет продлится 247 суток», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Запуски будут выполнены с пусковой установки №6 площадки №31 («Восток») космодрома Байконур.

Также сообщается, что корабли доставят на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны. Как правило, среди грузов находится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы «Родник» и сжатый воздух в баллонах средств подачи кислорода.