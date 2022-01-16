Воздушные перевозки грузов из Москвы по всему миру

14:26 16.01.2022

Авиаперевозки грузов из Москвы являются востребованной услугой.

Мегаполис аккумулирует на своей территории огромное количество производств и торговых представительств. В грузах и товарах, которые сосредоточены на территории столицы, заинтересованы не только внутри страны, но и в разных странах по всему миру.

С точки зрения логистики авиаперевозки можно разделить на две группы:

Внутренние перевозки. Транспортировка грузов воздушными путями между аэропортами внутри страны. Как правило, к подобному способу транспортировки прибегают когда есть необходимость срочно доставить небольшой, ценный груз. Внешние авиаперевозки. Авиадоставка грузов из Москвы заграницу. Использование самолетов позволяет существенно сократить временные издержки, особенно если идет речь о поставке товаров на другой континент.

ВАЖНО! Как правило, для минимизации временных издержек авиатранспорт используется вместе с другими способами транспортировки, что позволяет обеспечить полный трансфер груза, от двери отправителя до двери получателя.

Преимущества и недостатки авиаперевозок

Авиадоставка грузов из Москвы является только одним из способов транспортировки товаров. В зависимости от конкретных задач и условий, можно воспользоваться как морскими, так и железнодорожными, автомобильными путями.

Доставка самолетом имеет свою специфику. Можно выделить следующие преимущества авиаперевозок:

· повышенная сохранность груза (самолет считается самым безопасным транспортом);

· самая высокая скорость доставки, что особенно важно для больших расстояний;

· минимальное влияние человеческого фактора;

· минимизация бюрократических проволочек, связанных с пересечением границ.

Наряду с достоинствами, перевозки самолетом имеют и ряд недостатков, таких как:

· высокая стоимость относительно других способов транспортировки;

· слабо развитая в ряде регионов сеть аэропортов;

· требования к габаритам, упаковке и других характеристикам груза.

Какие товары транспортируют самолетом

Самолет является самым быстрым и надежным видом транспорта в мире. Исходя из этих качеств формируются и группы товаров, которые наиболее целесообразно перевозить по воздуху:

Скоропортящиеся. В первую очередь это касается продуктов питания и напитков, которые имеют ограниченный срок годности. Хрупкие предметы. Изделия тонкой работы или созданные из хрупких материалов. Это может быть мебель, сложные приборы, дизайнерские изделия. Ценности. В данную категорию можно отнести ювелирные изделия, антикварные вещи, предметы гардероба или скульптуры. Документы. Это могут быть сопроводительные бумаги, личные данные, договоры или другие бумаги, которые нужно срочно передать на большое расстояние.

ВАЖНО! Возможность транспортировки груза по воздуху определяется из его объективных показателей, таких как габариты, опасность, химический состав и вредоносность.

Итоги

Транспортировка груза самолетом позволяет минимизировать не только временные издержки, но и затраты нервов, поскольку груз будет доставлен в самые сжатые сроки. Однако, для того чтобы транспортировка не обернулась проблемами, стоит обратиться к профессионалам, которые имеют достаточный опыт и квалификацию для организации авиаперевозок.

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