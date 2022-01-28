Кровельный водоотвод: основные составляющие, выбор схемы и компонентов

22:43 28.01.2022

Грамотное обустройство водоотвода с крыши продлевает срок службы кровельных материалов и всего дома.

Решением этого вопроса необходимо заниматься профессионально, особенно, если в регионе фиксируются обильные осадки. Вода, стекающая по всему периметру крыши, приведет к постепенному преждевременному разрушению цоколя, фундамента. Даже большой свес не способен защитить стены от брызг.

Конструкция правильного кровельного водоотвода

Конструкция кровельного водоотвода должна состоять из внутренних и внешних элементов системы. Последние монтируются снаружи, непосредственно на свесах. Они изготавливаются из разных материалов. Наиболее широкое распространение получили стали, защищенные полимерным покрытием, слоем цинка, а также компоненты из ПВХ-пластика. Внешний водоотвод рекомендуется для скатных крыш.

Внутренние системы зачастую используются на плоских кровлях. Эта схема предусматривает соединение элементов с вмонтированными в дом линиями отвода. В самой нижней точке устанавливается воронка, необходимая для приема воды. Трубопровод прокладывается в технических полостях. Иногда целесообразно использование внешнего водоотведения. Применяются как стальные, так и пластиковые трубы.

Что учитывать при планировании кровельного водоотвода

Схема водоотвода с крыши создается с учетом нескольких факторов. Решающую роль играют:



уровень сезонных осадков;

уровень сезонных осадков;

интенсивность грозовых дождей;

интенсивность грозовых дождей;

количество снега;

количество снега;

температурный режим;

температурный режим;

тип кровли.

Наиболее частой ошибкой в планировании кровельного водоотвода становится игнорирование вероятности оттепелей, когда ранней весной или среди зимы снег днем тает, а в ночное время вода замораживается. На элементах встроенного водостока формируются наледи, которые препятствуют свободному прохождению воды. Ручьи ищут свободный выход, просачиваются во все щели. В результате владельцы сталкиваются с сыростью внутри дома.

Решение такой проблемы заключается в применении воронок с электроподогревом. Он увеличивает надежность и долговечность системы. Чтобы не пришлось устанавливать термостаты, нужно подбирать элементы с саморегуляцией.

Планирование наружной системы зависит от тех же факторов. Объем сточных вод определяет размеры, глубину, форму подвесных, тупиковых, коленных желобов, слива, вертикальной трубы, прочих элементов.

В большинстве случаев удобнее применять стандартные наборы. Они изначально включают в себя трубные изделия, желоба и ливневые воронки. Чтобы обеспечить корректную работу системы, нужно устанавливать элементы на самой нижней точке под уклоном от 5 градусов. Предупредить вероятность закупорок поможет применение нескольких воронок, подсоединяемых к одной трубе. Важно дополнить систему аварийным отливом, исключающим застой в периоды обильных осадков. Желательно использовать вакуумные типы воронок, которые более эффективны при высоких нагрузках. Их конструкция содержит отверстия, обеспечивающие снижение давления.