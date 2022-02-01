В NASA решили затопить МКС в Тихом океане в 2031 году
Международная космическая станция может быть сведена с орбиты в начале 2031 года. Это следует из плана NASA по переходу от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбитет
«Миссия (NASA - прим.ред.) на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в нее также включены логистические расходы», - сообщается в докладе.
Также сообщается, что станция будет сведена с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После того как станет возможным сведение станции, будут включены двигатели на пристыкованных к ней кораблях, после чего она будет затоплена на «Кладбище космических кораблей» в южной части Тихого океана, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в августе прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода из проекта МКС Россия не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс будет выработан. По его словам, именно российская сторона должна будет обеспечить затопление.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он полетел на поиски первородного сала в вселенной. Видимо учуял спектральный анализ чеснока, сала и горилки. Или верёвочка которой он был к Киеву привязан не крепкая была.
Наверное нужно уже выйти из проекта МКС. Он самой РФ в общем не даёт уже нечего хорошего. США уже малость сами научились отправлять людей на орбиту, мест на "союзах" не покупают, РД-180 из за санкций тоже перестали покупать, что даёт МКС нам? По сути нечего. Тогда это была причуда Ельцина, политическая игра с бывшим "геополитическим противником". НАСА и США станция была куда нужнее. У них не было технологий строительства орбитальных объектов, не было опыта ими управлять с земли. Их сегмент так же был разработан в РФ но построили они сами.
Сейчас бы денежки сэкономить на МКС и начать свою строить. Пусть Маск запускает тайконафтов США в пустой космос.
Как тёще на день рождения подарить место на кладбище,
а вам вместе ещё жить и жить...хотя насчёт зятя после такого не уверен
я думал это Международная станция, а это оказывается НАСА..
Пропал в просторах вселенной на второй день после выпуска на волю.