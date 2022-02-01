В NASA решили затопить МКС в Тихом океане в 2031 году

18:18 1.02.2022

Международная космическая станция может быть сведена с орбиты в начале 2031 года. Это следует из плана NASA по переходу от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбитет

«Миссия (NASA - прим.ред.) на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в нее также включены логистические расходы», - сообщается в докладе.

Также сообщается, что станция будет сведена с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После того как станет возможным сведение станции, будут включены двигатели на пристыкованных к ней кораблях, после чего она будет затоплена на «Кладбище космических кораблей» в южной части Тихого океана, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в августе прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода из проекта МКС Россия не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс будет выработан. По его словам, именно российская сторона должна будет обеспечить затопление.