Что такое многофункциональное устройство? Разбираемся в вопросе

20:18 3.03.2022

На данный момент существует огромное количество приборов, улучшающих уровень жизни человека.

Среди печатных аппаратов особенно выделяется МФУ принтер. В этой статье мы поговорим чем МФУ отличается от обычного принтера. Купить МФУ HP вы сможете по ссылке.

Что такое МФУ

Аббревиатура МФУ переводится как "многофункциональное устройство". Оно сочетает в себе функционал таких приборов, как:

1. Принтер;

2. Сканер;

3. Факсимильное устройство;

4. Копировальный модуль.

Главная цель устройства - это максимально оптимизировать рабочее место путем сочетания в себе элементов основных приборов для ввода и вывода печати. МФУ экономит пространство помещения, позволяя не загромождать его различной техникой.

Преимущества МФУ

МФУ имеет свои плюсы, про которые нельзя не сказать:

1. Экономит пространство офиса и любого другого помещения, в том числе, экономит место на рабочем столе сотрудника. Само по себе МФУ имеет небольшие габариты,но бывают и большие принтеры-плоттеры;

2. Сравнительно небольшая стоимость. Если собирать "по кусочкам" все устройства, функции которых сочетает в себе МФУ, цена будет гораздо выше;

3. Наличие функции автономизированной работы копировального аппарата, работающей без подключения к ПК;

4. Удобное сервисное обслуживание;

5. Унификация расходников;

6. Многие модели МФУ имеют взаимозаменяемые ресурсные блоки;

7. Большой срок эксплуатации;

8. Возможность подключить МФУ к беспроводной сети. Это поможет устранить проблему с бесконечными проводами;

9. МФУ можно подключить таким образом, чтобы им пользовалось несколько сотрудников (с помощью локальной сети);

10. Многофункциональные устройства отличаются минимальным уровнем шума.

Одной из ключевых особенностей эксплуатации МФУ является то, что при его использовании уменьшается себестоимость печатных листков по сравнению с использованием иных печатных устройств.

Виды МФУ

Существует несколько основных видов МФУ, классифицирующиеся по принципу работы:

1. Лазерный, отличающийся высокой скоростью печати документов с высоким качеством картинки. При этом, нет необходимости заправки чернилами;

2. Струйный: можно печатать фотографии и другие документе в цвете. Обладают достаточно небольшой стоимостью;

3. Светодиодные (диффузионный метод): самый профессиональный метод печати с наивысшим качеством изображения. Чернила в аппарате не сохнут и не застаиваются.

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