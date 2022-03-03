Что такое многофункциональное устройство? Разбираемся в вопросе
Среди печатных аппаратов особенно выделяется МФУ принтер. В этой статье мы поговорим чем МФУ отличается от обычного принтера. Купить МФУ HP вы сможете по ссылке.
Что такое МФУ
Аббревиатура МФУ переводится как "многофункциональное устройство". Оно сочетает в себе функционал таких приборов, как:
1. Принтер;
2. Сканер;
3. Факсимильное устройство;
4. Копировальный модуль.
Главная цель устройства - это максимально оптимизировать рабочее место путем сочетания в себе элементов основных приборов для ввода и вывода печати. МФУ экономит пространство помещения, позволяя не загромождать его различной техникой.
Преимущества МФУ
МФУ имеет свои плюсы, про которые нельзя не сказать:
1. Экономит пространство офиса и любого другого помещения, в том числе, экономит место на рабочем столе сотрудника. Само по себе МФУ имеет небольшие габариты,но бывают и большие принтеры-плоттеры;
2. Сравнительно небольшая стоимость. Если собирать "по кусочкам" все устройства, функции которых сочетает в себе МФУ, цена будет гораздо выше;
3. Наличие функции автономизированной работы копировального аппарата, работающей без подключения к ПК;
4. Удобное сервисное обслуживание;
5. Унификация расходников;
6. Многие модели МФУ имеют взаимозаменяемые ресурсные блоки;
7. Большой срок эксплуатации;
8. Возможность подключить МФУ к беспроводной сети. Это поможет устранить проблему с бесконечными проводами;
9. МФУ можно подключить таким образом, чтобы им пользовалось несколько сотрудников (с помощью локальной сети);
10. Многофункциональные устройства отличаются минимальным уровнем шума.
Одной из ключевых особенностей эксплуатации МФУ является то, что при его использовании уменьшается себестоимость печатных листков по сравнению с использованием иных печатных устройств.
Виды МФУ
Существует несколько основных видов МФУ, классифицирующиеся по принципу работы:
1. Лазерный, отличающийся высокой скоростью печати документов с высоким качеством картинки. При этом, нет необходимости заправки чернилами;
2. Струйный: можно печатать фотографии и другие документе в цвете. Обладают достаточно небольшой стоимостью;
3. Светодиодные (диффузионный метод): самый профессиональный метод печати с наивысшим качеством изображения. Чернила в аппарате не сохнут и не застаиваются.
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