Зерновой экструдер: что это и зачем нужен

20:49 5.03.2022

Для максимальной результативности компаний, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, необходимо иметь высококачественное оборудование.

От его наличия зависит не только функциональность бизнес-процессов, но и безопасность животных и птиц. В этой статье мы поговорим про экструдер для корма: что это и зачем он нужен.

Что такое экструдер?

Под экструдеров подразумевается специальная техника, непрерывно перерабатывающая полимерное сырье (гранулы, дробленки, агломерат) в однородную массу (расплав) и придающая ей форму за счет продавливания.

Существует три основных экструзионных метода: с помощью:

1. Холодной формовки;

2. Тепловой обработки;

3. Горячей экструзии.

Стоит учитывать что для установки зернового экструдера нет необходимости в фундаменте, ведь его можно установить даже на земляную поверхность.



Почему необходимо пользоваться экструдером для кормов?

Эту информацию важно знать каждому фермеру, ведь рацион животного или птицы напрямую зависит на их здоровье и жизнедеятельность. Используя экструдированный корм, вы получите следующий результат:

1. Повысятся надоевы на двадцать-тридцать процентов;

2. Повысятся привесы до двух килограмм;

3. Снижается гибель молодняка от заболеваний, связанных с системой пищеварения.

Качества экструдированного корма

Благодаря процессу экструзии, зерновые кормы имеют следующие характеристики:

1. Улучшенная усвояемость, которая девяноста пять процентов. Это повышает продуктивность сельхоз живности;

2. Стерильность;

3. Снижение заболеваний, связанных с пищеварительной системой;

4. Высокие показатели вкуса - лучшая поедаемость;

5. Спобствуют росту сельскохозяйственной живности;

6. Снижение патогенной микрофлоры кишечника животных.

Таким образом, экструдер - это очень важная спецтехника, которая позволяет наладить производство в сельскохозяйственной сфере.