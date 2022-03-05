Зерновой экструдер: что это и зачем нужен
От его наличия зависит не только функциональность бизнес-процессов, но и безопасность животных и птиц. В этой статье мы поговорим про экструдер для корма: что это и зачем он нужен.
Что такое экструдер?
Под экструдеров подразумевается специальная техника, непрерывно перерабатывающая полимерное сырье (гранулы, дробленки, агломерат) в однородную массу (расплав) и придающая ей форму за счет продавливания.
Существует три основных экструзионных метода: с помощью:
1. Холодной формовки;
2. Тепловой обработки;
3. Горячей экструзии.
Стоит учитывать что для установки зернового экструдера нет необходимости в фундаменте, ведь его можно установить даже на земляную поверхность.
Почему необходимо пользоваться экструдером для кормов?
Эту информацию важно знать каждому фермеру, ведь рацион животного или птицы напрямую зависит на их здоровье и жизнедеятельность. Используя экструдированный корм, вы получите следующий результат:
1. Повысятся надоевы на двадцать-тридцать процентов;
2. Повысятся привесы до двух килограмм;
3. Снижается гибель молодняка от заболеваний, связанных с системой пищеварения.
Качества экструдированного корма
Благодаря процессу экструзии, зерновые кормы имеют следующие характеристики:
1. Улучшенная усвояемость, которая девяноста пять процентов. Это повышает продуктивность сельхоз живности;
2. Стерильность;
3. Снижение заболеваний, связанных с пищеварительной системой;
4. Высокие показатели вкуса - лучшая поедаемость;
5. Спобствуют росту сельскохозяйственной живности;
6. Снижение патогенной микрофлоры кишечника животных.
Таким образом, экструдер - это очень важная спецтехника, которая позволяет наладить производство в сельскохозяйственной сфере.
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