Типы печати на одежде

Печать на футболках - это очень популярная услуга.

Однако мало кто знает, что печать есть разных видов. В этой статье мы поговорим про печать на футболках и ее виды. Ознакомиться с ценами на услуги можно на сайте https://prompechat.ru/

Почему печать на футболках?

Отвечая на вопрос о востребованности такой услуги, необходимо в первую очередь сказать, что в мире масс-маркета, особенно ценятся уникальные вещи. Печать на одежде - это идеальный способ создания особенной вещи, подчеркивающей индивидуальность обладателя. Еще одним плюсом является то, что вы самостоятельно можете выбрать подходящий вам принт.

Какие существуют виды печати на футболках?

Есть три основных метода печати:
1. Технология прямой цифровой печати. Данный метод отличается своим удобством особенно если необходимо сделать одно или несколько нанесений сразу. Почему печать называется прямой? Ответ прост: краска наносится прямо на ткань (принцип похож на функционирование принтера для бумаги). К преимущестам относятся: быстрота выполнения, демократичная стоимость, возможно нанесения любого принта. Однако, стоит учитывать, что наносить краску с помощью цифровой печати можно только на ткань из хлопка.
2. Технология шелкотрафаретной печати. Считается, что такой тип печати является самым лучшим методом нанесения краски на одежду. Происходит это так: шелкография выполняется с помощью трафаретов для каждого цвета. Все оттенки наносятся с помощью трафарета, после этого краска сушится. Горячий пресс позволяет краске прочно запечатываться в ткань. Преимущества: долгий срок эксплуатации; небольшая стоимость (при тираже от двухсот штук), высокое качество.
3. Технология сублимиционной печати. В основном, такая печать предназначается для использования на синтетических тканей (которая способна выдерживать высокие температуры). Печать осуществляется в пару шагов:
1. Картинка печатается на бумаге, впитывающей сублимационную краску;
2. Одеждка отправляется под пресс, а сверху размещается распечатанный принт;

К преимущестам можно отнести:
1. Высокая передача принта разных сложностей;
2. Идеальное соотношение "цена/качество";

Еще один способ печати на одежде - машинная вышивка. Отличается свой долговечностью и непревзойденной эстетикой. Помимо логотипов, с помощью машиннов вышивки можно наносить рисунки. При этом, в отличие от остальных типов, она подразумевает нанесения изображений и на верхнюю одежду.
 

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