В России решили отменить ответственность за пиратское ПО

11:20 5.03.2022

Российские власти на фоне набирающих оборот санкций намерены отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».

Предполагается, что такой шаг смягчит уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний, пишет «Коммерсант».

Согласно «Плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем, на которые может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ (правительство РФ имеет право «в случае крайней необходимости» принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя).

При этом в Минцифры (участвует в работе над планом) пояснили, что освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где явно нет российских аналогов.