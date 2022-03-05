В России решили отменить ответственность за пиратское ПО

Российские власти на фоне набирающих оборот санкций намерены отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».

Предполагается, что такой шаг смягчит уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний, пишет «Коммерсант».

Согласно «Плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем, на которые может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ (правительство РФ имеет право «в случае крайней необходимости» принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя).

При этом в Минцифры (участвует в работе над планом) пояснили, что освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где явно нет российских аналогов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2022, 15:43
    Гость: И.В.С.

    Нефига было принимать ихние дурацкие условия в 90-х годах,когда под них стелились.

  4. 05.03.2022, 15:09
    Гость: Что там при Петре украли?

    Петр сам освоил более 10 профессий,а ты что-то можешь? Небось кран поменять не знаешь как и розетку сменить не можешь,да?

  5. 05.03.2022, 15:08
    Гость: Спокойно

    Подожди немного. Сейчас закупимся гречкой, солью и сахаром и тогда сразу вперёд.

Все комментарии (22)
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