Роскомнадзор заблокировал Twitter в России

00:12 5.03.2022

Роскомнадзор заблокировал в России социальную сеть Twitter. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.



Скриншот сайта blocklist.rkn.gov.ru

Напомним, ранее также сообщалось, что РКН принял решение о блокировке в России соцсети Facebook.

По данным РКН, неудаленными остаются более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил в Twitter около 1,7 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Условием снятия ограничения доступа «является полное удаление Twitter запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму», отметили в ведомстве.