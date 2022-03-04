Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook

Роскомнадзор в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ принял решение заблокировать Facebook на территории России.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве отметили, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны данной социальной сети. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

«Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», - отметили в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.03.2022, 23:57
    Гость: Ну чтож,

    Пока, мадам, убирают классику в других местах… назалежной-сожгли давно… Вы этого не заметили? Вам больше по душе такая интерпретация? Ну ну… не продолжаю… все понятно

  4. 04.03.2022, 23:39
    Гость: Бобер

    А что есть в соц-сетях кроме срача? Я это понял в 2013-м и удалил аккаунты. Медиа-контент можно брать и мимо соц-сетей.

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