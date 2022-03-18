Смартфон Samsung Galaxy A33 получил поддержку 5G и защиту от влаги

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33, который будет доступен пользователям в черном, белом голубом и персиковом вариантах цветового исполнения.

Новинка имеет 6,4-дюймовый Super AMOLED Infinity-U экран (1080х2400 пикселей, частота обновления 90 Гц) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 8-ядерный процессор Exynos 1280 (до 2,4 ГГц), графический ускоритель Mali-G68, 6 или 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с функцией быстрой 25-ваттной зарядки.

Смартфон может работать в сетях 5G SA/NSA и имеет модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и NFC.

Также здесь есть 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Тыльная камера имеет 4-компонентное исполнение: 48-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Стоимость Samsung Galaxy A33 начинается с отметки в 370 евро. В продаже гаджет должен появиться после 22 апреля.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
Операция освобождения
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт
Русофобия — это для нас здоровая атмосфера
Избранное
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Питание для роста мышц
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Врут и не краснеют: Россия уличила Украину, Францию и Германию во лжи
Грета и Чубайс одобряют: правительство разрешило губернаторам вводить «социальную норму» на электричество
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»