Смартфон Samsung Galaxy A33 получил поддержку 5G и защиту от влаги

11:23 18.03.2022

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33, который будет доступен пользователям в черном, белом голубом и персиковом вариантах цветового исполнения.

Новинка имеет 6,4-дюймовый Super AMOLED Infinity-U экран (1080х2400 пикселей, частота обновления 90 Гц) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 8-ядерный процессор Exynos 1280 (до 2,4 ГГц), графический ускоритель Mali-G68, 6 или 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с функцией быстрой 25-ваттной зарядки.

Смартфон может работать в сетях 5G SA/NSA и имеет модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и NFC.

Также здесь есть 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Тыльная камера имеет 4-компонентное исполнение: 48-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Стоимость Samsung Galaxy A33 начинается с отметки в 370 евро. В продаже гаджет должен появиться после 22 апреля.