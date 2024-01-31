Илон Маск вживил компьютер в мозг человека — не станет ли это началом зомби-апокалисиса?

10:27 31.01.2024

Человеку вживили мини-компьютер в мозг, это произошло в США впервые в истории человечества. Декларируется, что эксперимент проведен ради того, чтобы вернуть здоровье, однако пациент будет управляться внешним оператором

Операция прошла без осложнений, фамилия пациента не разглашается. Известно, что пациент участвовал в медицинском эксперименте добровольно. Он был парализован, а врачи пообещали, что в результате вживления компьютерного устройства в мозг он сможет контролировать свои конечности — то есть ходить и жить полноценно.

Удалось ли участнику эксперимента встать на ноги — пока не сообщается, но чип прижился. Известно, что производителем данного устройства, предназначенного для монтажа в головной мозг человека, является компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску.

Маск написал в своем микроблоге о данной операции следующее:

— Первыми пользователями этой услуги станут люди, утратившие контроль над своими конечностями. Набор добровольцев для испытания чипов начался в сентябре 2023 года. Мы искали тех, у кого парализованы руки и ноги из-за спинномозговой травмы или бокового амиотрофического склероза. В ходе испытаний пациентам вживляют нейроинтерфейс — микрочип для управления внешними устройствами силой мысли.

По словам Илона Маска, прежде, чем испытывать этот способ лечения на людях, в течение 6 лет проводились исследования над животными.

Декларируется, что цель эксперимента благая — вернуть подопытному здоровье. Но не нужно забывать, что все технологии Маска — двойного назначения. Его «спутники связи» наводят ракетные комплексы для ударов по российским объектам в зоне СВО.

Если чип приживется у добровольцев и усилит возможности человека, у которого они ограничены, то что помешает вживлять аналогичные чипы военным и сотрудникам спецслужб? Иначе говоря — делать из людей роботов боевого назначения.

О такой опасности «Свободной Прессе» рассказал человек с двойным образованием — медицинским и компьютерно-технологическим — начальник отдела информационной безопасности и технических средств защиты ЦКБ ГА Алексей Щучкин:

— Не ясно, будут ли участники эксперимента ходить, но они смогут управлять клавиатурой и мышью компьютера силой мысли. Это — задача-минимум эксперимента, который затеял Маск. Нейроинтерфейсы для управления внешними устройствами силой мысли при всей их несомненной полезности и неизбежности постепенного внедрения несут в себе и угрозы.

Первая из них — а все ли пациенты отчетливо понимают, что с ними будут делать и в кого превращать? Человек попадает в полную зависимость от устройства, вмонтированного в его мозг. Очевидно, что о конфиденциальности личной и интимной информации речи уже идти не может, но не это главное.

Нет никаких гарантий от того, чтобы посторонние лица не стали программировать поведение такого человека и даже подменять информацию в его личной памяти.

Третий вопрос — это банальное сертифицирование и защита технологии. Увы, но если появится продукт, то неизбежно появится огромное количество подделок. Кому-то мошенники будут делать операции и неизвестно, чем это закончится, но явно ничем хорошим. Искусственный интеллект тоже создавался с самыми благими намерениями, а сейчас вовсю служит преступному миру.

Соответственно четвертым, и самым важным пунктом, я бы назвал наличие законодательной базы, позволяющей защищать граждан от тех имплантаций в мозг микрочипов, которые пойдут во вред пациенту. Он не должен умереть на операционном столе, предварительно заплатив деньги за операцию по внедрению компьютерного устройства в мозг. А у нас сейчас даже от простых пластических операций в мошеннических клиниках умирают.

И нужно как-то предусмотреть, чтобы из такого человека не сделали зомби или биоробота, который станет покорно выполнять задачи, поставленные программистом.

Автор: Михаил Зубов