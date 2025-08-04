Немецкие химики впервые синтезировали энергонасыщенную молекулу азота

11:10 4.08.2025

Группа немецких ученых в лабораторных условиях сумела создать молекулу гексаазота (N₆) — соединение, состоящее исключительно из шести атомов азота, сообщает телеканал N-tv.

Это вещество считается одним из самых энергоемких на сегодняшний день и потенциально может использоваться в качестве основы для сверхмощного ракетного топлива.

Как отмечается в материале, уникальное соединение было получено в форме тонкой плёнки из чистого азота при температуре –196°C, что соответствует условиям глубокого охлаждения, необходимым для стабилизации структуры молекулы.

Руководитель научной группы, профессор Гиссенского университета Петер Шрайнер, заявил, что исследование проводится в тесном сотрудничестве с лабораторией в Дрездене, специализирующейся на разработке компонентов для ракетных двигателей.

По его словам, практическое применение гексаазота в аэрокосмической отрасли потребует значительных инвестиций и серьёзной инженерной проработки. «Этот путь сложен, но если появится достаточное финансирование и мы преодолеем технические трудности, то в течение ближайших пяти лет можно будет запустить первую экспериментальную ракету с использованием нового топлива», — заявил профессор.

Гексаазот, ранее считавшийся исключительно теоретическим соединением, обладает колоссальной плотностью химической энергии, которая может быть высвобождена при его разрушении. Именно поэтому он привлекает внимание специалистов, занимающихся созданием новых видов ракетных и взрывчатых материалов.