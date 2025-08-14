Ученые из РФ и Кореи работают над восстановлением исчезнувших морских львов

09:06 14.08.2025

Совместная группа исследователей из России и Южной Кореи впервые провела масштабное исследование генетического наследия японских морских львов, известных как львы Токто, полностью исчезнувших к концу XX века. Эти млекопитающие обитали на юге Японского моря и некогда насчитывали десятки тысяч особей.

Однако уже в первой четверти прошлого века их популяция резко сократилась. Основная причина — массовая охота ради шкур, мяса и жира, что совпало с периодом японской оккупации Кореи. По словам соавтора исследования, руководителя лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артема Недолужко, браконьеры уничтожали даже самок с детенышами, чтобы получить максимальную выгоду.

К середине XX века ситуация стала критической: в 1950-х годах оставалось не более 50–60 особей, а в 1974 году зафиксировано последнее наблюдение живого животного.

В ходе исследования ученые подтвердили, что морские львы Токто были самой древней ветвью рода. Именно они первыми отделились от общего эволюционного ствола, дав начало современным калифорнийским и галапагосским морским львам.

Кроме того, специалисты обнаружили генетические следы скрещивания предков львов Токто с близкими видами — северными морскими котиками и сивучами. По словам Недолужко, такие процессы интрогрессии способствовали появлению новых генетических комбинаций и повышали устойчивость животных к изменениям среды.

Исследователи не исключают, что полученные данные могут стать базой для будущих проектов по восстановлению вымершего вида с помощью технологий генной инженерии.