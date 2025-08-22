В Египте подняли со дна три древние статуи

09:20 22.08.2025

В Египте впервые за 25 лет со дна Средиземного моря подняли три массивные статуи времен Древнего Египта и Римской империи. Об этом 22 августа сообщило Министерство туризма и древностей страны.

Работы проводились в акватории порта Абу-Кир у побережья Александрии в рамках проекта «Культурное наследие, погруженное в воду».

Как уточнили в ведомстве, одна из находок — огромная статуя из кварца с картушами фараона Рамзеса II. Вторая — гранитная фигура, изображающая неизвестного представителя позднептолемеевского периода, с повреждениями шеи и коленей. Третья статуя выполнена из белого мрамора и изображает римского аристократа.

«Артефакты из Средиземного моря впервые за 25 лет подняты на поверхность в рамках проекта по сохранению подводного культурного наследия», — говорится в сообщении министерства.

На церемонии подъема статуй присутствовали министр туризма и древностей Шериф Фатхи, губернатор Александрии, командующий военно-морскими силами Египта и командующий Северной военной зоной. По словам Фатхи, операция стала возможной благодаря поддержке армии и инженерного управления вооруженных сил, которые обеспечили проведение работ.

«Это выдающаяся работа, ставшая возможной благодаря тесному сотрудничеству всех служб», — отметил министр. Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия является приоритетом государства и что Египет строго следует положениям Конвенции ЮНЕСКО по защите подводного наследия. Часть находок останется на дне для сохранения аутентичности, другие будут извлечены по научным стандартам.

Секретарь Высшего совета по делам древностей Мохамед Исмаил Халед подчеркнул исключительную значимость археологической зоны Абу-Кир. Здесь, по его словам, продолжаются подводные исследования, так как район скрывает остатки древнего города с храмами, водохранилищами, гаванью и следами цивилизаций от фараонского периода до исламской эпохи.

Кроме статуй, археологи обнаружили амфоры с товарными клеймами, остатки торгового судна с орехами и медными весами, статуэтки ушебти, каменные якоря и монеты Римской, Византийской и исламской эпох. В перспективе планируется извлечение затонувшего археологического корабля, о котором объявят после завершения исследований.