В Москве готовят испытания 5G на «освобождаемых» частотах 3G
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в середине октября может разрешить использование диапазона 3G для тестирования сетей пятого поколения.
Как пишет газета «Известия», речь идёт о полосах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц, которые планируется задействовать в опытной зоне московского метрополитена.
Эксперты считают, что данные частоты могут быть полезны не только для тестов в подземке, но и для развития городских сетей.
По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, диапазон 2100 МГц уже давно применяется для 5G в США, а в России он мог бы использоваться для покрытия крупных городов, пригородов и локальных зон — от кампусов университетов до территорий предприятий.
Глава TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что свободных частот под 5G в стране крайне мало, поэтому любые дополнительные ресурсы ценны. По его словам, использование «третьего поколения» под новые сети позволит закрывать малонаселённые территории и транспортные артерии, а в городах — повысить скорость и стабильность связи за счёт агрегации с другими диапазонами.
Эксперты напоминают, что запуск 5G в России откладывается уже несколько лет. Основные причины — нехватка доступных частот и отсутствие отечественного сетевого оборудования. Кроме того, новые стандарты связи потребуют значительно больше антенно-мачтовых сооружений и мощных энерговводов, чем LTE, что также замедляет развертывание инфраструктуры.
Почему только МАХ?
Будут предустановленные программы вроде автозапуска трансляции при включении "1 канал" и "ОРТ". Потом церковной программы СПАС
Ну значит вообще кранты интернету.
Китайцы уже запустили 10G.
Наши чиновники всё мечтают о 5G, которое у китайцев уже работало 20 лет назад.
Китайская компания Huawei совместно с China Unicom запустила первую в мире коммерческую сеть стандарта 10G в регионе Сюнъань провинции Хэбэй.
А за несколько лет до этого разогнали оптоволоконную сеть до 1 млн Гбит/с.
В китайском проекте 10G — это 10 Гбит/с, то есть скорость передачи данных. Это в сотни раз быстрее стандартной скорости в стандарте 5G.
Причём, такая скорость будет доступна пользователям в том числе и для мобильных устройств- смартфонов и ноутбуков. Это позволит скачивать фильм объёмом в 1Гбт за примерно 3..4 секунды.
Бумажные, косные и бюрократизированные цифровизаторы в РФ остались за бортом современной науки, похоже навсегда.
ЖЕ ДОСТАЛИ ЭТИ ЦИФРОВИЗАТОРЫ!!!
В РФ свой особый, суверенный 5G на частотах 3G?)) ) На деле это голимая бутафория, чтобы показать - мы мол не отстаём! У нас в уголке дисплея тоже может гореть значок 5G!