В Москве готовят испытания 5G на «освобождаемых» частотах 3G

09:35 11.09.2025

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в середине октября может разрешить использование диапазона 3G для тестирования сетей пятого поколения.

Как пишет газета «Известия», речь идёт о полосах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц, которые планируется задействовать в опытной зоне московского метрополитена.

Эксперты считают, что данные частоты могут быть полезны не только для тестов в подземке, но и для развития городских сетей.

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, диапазон 2100 МГц уже давно применяется для 5G в США, а в России он мог бы использоваться для покрытия крупных городов, пригородов и локальных зон — от кампусов университетов до территорий предприятий.

Глава TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что свободных частот под 5G в стране крайне мало, поэтому любые дополнительные ресурсы ценны. По его словам, использование «третьего поколения» под новые сети позволит закрывать малонаселённые территории и транспортные артерии, а в городах — повысить скорость и стабильность связи за счёт агрегации с другими диапазонами.

Эксперты напоминают, что запуск 5G в России откладывается уже несколько лет. Основные причины — нехватка доступных частот и отсутствие отечественного сетевого оборудования. Кроме того, новые стандарты связи потребуют значительно больше антенно-мачтовых сооружений и мощных энерговводов, чем LTE, что также замедляет развертывание инфраструктуры.