В Москве готовят испытания 5G на «освобождаемых» частотах 3G

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в середине октября может разрешить использование диапазона 3G для тестирования сетей пятого поколения.

Как пишет газета «Известия», речь идёт о полосах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц, которые планируется задействовать в опытной зоне московского метрополитена.

Эксперты считают, что данные частоты могут быть полезны не только для тестов в подземке, но и для развития городских сетей.

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, диапазон 2100 МГц уже давно применяется для 5G в США, а в России он мог бы использоваться для покрытия крупных городов, пригородов и локальных зон — от кампусов университетов до территорий предприятий.

Глава TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что свободных частот под 5G в стране крайне мало, поэтому любые дополнительные ресурсы ценны. По его словам, использование «третьего поколения» под новые сети позволит закрывать малонаселённые территории и транспортные артерии, а в городах — повысить скорость и стабильность связи за счёт агрегации с другими диапазонами.

Эксперты напоминают, что запуск 5G в России откладывается уже несколько лет. Основные причины — нехватка доступных частот и отсутствие отечественного сетевого оборудования. Кроме того, новые стандарты связи потребуют значительно больше антенно-мачтовых сооружений и мощных энерговводов, чем LTE, что также замедляет развертывание инфраструктуры.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2025, 17:54
    Гость: ABCD

    Почему только МАХ?
    Будут предустановленные программы вроде автозапуска трансляции при включении "1 канал" и "ОРТ". Потом церковной программы СПАС

  3. 11.09.2025, 15:56
    Гость: ABCD

    Китайцы уже запустили 10G.
    Наши чиновники всё мечтают о 5G, которое у китайцев уже работало 20 лет назад.
    Китайская компания Huawei совместно с China Unicom запустила первую в мире коммерческую сеть стандарта 10G в регионе Сюнъань провинции Хэбэй.
    А за несколько лет до этого разогнали оптоволоконную сеть до 1 млн Гбит/с.
    В китайском проекте 10G — это 10 Гбит/с, то есть скорость передачи данных. Это в сотни раз быстрее стандартной скорости в стандарте 5G.
    Причём, такая скорость будет доступна пользователям в том числе и для мобильных устройств- смартфонов и ноутбуков. Это позволит скачивать фильм объёмом в 1Гбт за примерно 3..4 секунды.
    Бумажные, косные и бюрократизированные цифровизаторы в РФ остались за бортом современной науки, похоже навсегда.

  5. 11.09.2025, 11:05
    Гость: Борщевик Тухачевского

    В РФ свой особый, суверенный 5G на частотах 3G?)) ) На деле это голимая бутафория, чтобы показать - мы мол не отстаём! У нас в уголке дисплея тоже может гореть значок 5G!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
ВПП ООН"/>
Меняем насильников и убийц на долги: щедрость России вызвала неудобные вопросы
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: из Финляндии вылепили «анти-Россию» быстрее, чем из Украины
Избранное
«В 2014 году Украина показала всему миру, как выглядит стремительно сошедшая с ума страна. Хотя почему стремительно?»
«Именно благодаря вкладу СССР FIAT-124станет абсолютным мировым рекордсменом»
Владимир Кузьмин «Легенды русского рока»
«Власть в первую очередь печется о самых жадных и богатых – о бизнесе. Во вторую – о самых бедных и несчастных»
Дима и Юля Сокол «Свобода. Одна на двоих» (компакт-кассета)
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
Валерий Сюткин, 20 ноября, «16 Тонн»
Гарик Сукачев, 9 декабря, «16 Тонн»
«Сегодня в ВСУ "заградотряды" были усовершенствованы с помощью самых передовых технических решений — теперь они стоят не за спиной у воюющих, а круглосуточно висят прямо над ними»
Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)
«Наша репутация на Западе столь одиозна, что это открывает блестящую возможность делать то, что нужно»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации