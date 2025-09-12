У мошенников растет спрос на аренду аккаунтов в мессенджере Max

В российском мессенджере MAX распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов — схема, ранее широко применявшаяся мошенниками в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно появляется до тысячи объявлений: злоумышленники предлагают пользователям от $10 до $250 за временный доступ к их учетной записи, начиная от одного часа, пишет «Коммерсант».

По данным компании «Инфосистемы Джет», владельцы аккаунтов передают мошенникам свой номер и код авторизации, а взамен получают оплату за каждый час «холда» (удержание аккаунта). Чаще всего на такие предложения откликаются школьники и студенты, для которых даже $10–15 кажутся существенной суммой.

В МВД подтвердили наличие подобных случаев и отметили, что арендованные аккаунты уже используют мошеннические колл-центры для звонков россиянам. Ведомство подчеркивает: схема полностью повторяет модель, отработанную на WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), и несет аналогичные риски.

Представители MAX сообщили, что только в августе служба безопасности мессенджера заблокировала около 67 тыс. подозрительных аккаунтов и удалила свыше 13 тыс. вредоносных файлов. Основная причина блокировок — спам-рассылки.

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.09.2025, 21:00
    Гость: ABCD

    Тут вы не правы. Кто конкурирует с этими прохвостами? Только что они между собой, кто на голову кому залезет и на должности подсидит.
    А вот вопрос маниакальной подозрительности властей относительно холопского сословия - тут да. Боится и ненавидит эта власть народец. Очень уж для них народец плохой попался. Власти супер, прогрессивные, такие из себя белые и пушистые, а народишко архаичный отстой. Не верит власти, и отвечает им той же монетой, да и свои монеты от них прячет. Стоит проанализировать всё, что мутит эта власти в последние годы относительно интернета и анонимности там. Были предложения "вход в интернет по паспорту", то есть нужно будет регистрироваться и интернет будет персональным без права передачи вторым лицам, как ввели запрет на передачу телефонной СИМ карты другим людям. Почитайте поправки Яровой. Все иллюзии на счёт МАХ испарятся. Желание власти- лишение пользователей какой либо анонимности в сети, и не только в сети. Есть же запрет на изменение внешности в метро, нельзя надевать маски и прочее, что "мешает идентификации личности" с помощью камер распознавания морды лица электорального лоха.

  2. 12.09.2025, 17:25
    Гость: Юри_й

    Ничего такого в макс не планировалось, это тебе так по тв сказали, а главная идея макса это монополизировать рынок путем использования гос ресурса для удушения конкурентных решений.
    Все. Ни о какой безопасности никто не думал

  4. 12.09.2025, 16:28
    Гость: ABCD

    Ну вот, и МАХ при деле, я так и знал, что он будет упрощать работу мошенникам. Хотя МАХ изначально планировался властями упрощать возможности ушастым специально обученным людям шпионить за болтливыми гражданами.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
© KM.RU, Кирилл Зыков
В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом
Россия может потребовать с финнов репарации за преступления и ущерб в ходе Второй мировой войны
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Избранное
Shadies «Капли» (интернет-сингл)
Горшенев «Дыхание» (акустический ЕР)
Кипелов «XX» (антология 7CD box)
«Калинов мост», 8 июля, «16 Тонн»
Leos Hellscream «Hellguitars Vol. 5» (интернет-релиз)
Школа НАТО: Не стоит недооценивать украинских солдат – их готовили серьезно и долго
Плюс дебилизация всей страны...
Ближний Восток: в двух шагах от войны
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
MOSKWITCH «Чернобелый» (интернет-релиз)
«Бони НЕМ», 9 июля, Концерт на теплоходе «Ривьера»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации