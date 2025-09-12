У мошенников растет спрос на аренду аккаунтов в мессенджере Max

15:47 12.09.2025

В российском мессенджере MAX распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов — схема, ранее широко применявшаяся мошенниками в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно появляется до тысячи объявлений: злоумышленники предлагают пользователям от $10 до $250 за временный доступ к их учетной записи, начиная от одного часа, пишет «Коммерсант».

По данным компании «Инфосистемы Джет», владельцы аккаунтов передают мошенникам свой номер и код авторизации, а взамен получают оплату за каждый час «холда» (удержание аккаунта). Чаще всего на такие предложения откликаются школьники и студенты, для которых даже $10–15 кажутся существенной суммой.

В МВД подтвердили наличие подобных случаев и отметили, что арендованные аккаунты уже используют мошеннические колл-центры для звонков россиянам. Ведомство подчеркивает: схема полностью повторяет модель, отработанную на WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), и несет аналогичные риски.

Представители MAX сообщили, что только в августе служба безопасности мессенджера заблокировала около 67 тыс. подозрительных аккаунтов и удалила свыше 13 тыс. вредоносных файлов. Основная причина блокировок — спам-рассылки.