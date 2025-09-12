У мошенников растет спрос на аренду аккаунтов в мессенджере Max
В российском мессенджере MAX распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов — схема, ранее широко применявшаяся мошенниками в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно появляется до тысячи объявлений: злоумышленники предлагают пользователям от $10 до $250 за временный доступ к их учетной записи, начиная от одного часа, пишет «Коммерсант».
По данным компании «Инфосистемы Джет», владельцы аккаунтов передают мошенникам свой номер и код авторизации, а взамен получают оплату за каждый час «холда» (удержание аккаунта). Чаще всего на такие предложения откликаются школьники и студенты, для которых даже $10–15 кажутся существенной суммой.
В МВД подтвердили наличие подобных случаев и отметили, что арендованные аккаунты уже используют мошеннические колл-центры для звонков россиянам. Ведомство подчеркивает: схема полностью повторяет модель, отработанную на WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), и несет аналогичные риски.
Представители MAX сообщили, что только в августе служба безопасности мессенджера заблокировала около 67 тыс. подозрительных аккаунтов и удалила свыше 13 тыс. вредоносных файлов. Основная причина блокировок — спам-рассылки.
Тут вы не правы. Кто конкурирует с этими прохвостами? Только что они между собой, кто на голову кому залезет и на должности подсидит.
А вот вопрос маниакальной подозрительности властей относительно холопского сословия - тут да. Боится и ненавидит эта власть народец. Очень уж для них народец плохой попался. Власти супер, прогрессивные, такие из себя белые и пушистые, а народишко архаичный отстой. Не верит власти, и отвечает им той же монетой, да и свои монеты от них прячет. Стоит проанализировать всё, что мутит эта власти в последние годы относительно интернета и анонимности там. Были предложения "вход в интернет по паспорту", то есть нужно будет регистрироваться и интернет будет персональным без права передачи вторым лицам, как ввели запрет на передачу телефонной СИМ карты другим людям. Почитайте поправки Яровой. Все иллюзии на счёт МАХ испарятся. Желание власти- лишение пользователей какой либо анонимности в сети, и не только в сети. Есть же запрет на изменение внешности в метро, нельзя надевать маски и прочее, что "мешает идентификации личности" с помощью камер распознавания морды лица электорального лоха.
Ничего такого в макс не планировалось, это тебе так по тв сказали, а главная идея макса это монополизировать рынок путем использования гос ресурса для удушения конкурентных решений.
Все. Ни о какой безопасности никто не думал
Наконец то безопасность настала, не то что с этими ватсапами))
Ну вот, и МАХ при деле, я так и знал, что он будет упрощать работу мошенникам. Хотя МАХ изначально планировался властями упрощать возможности ушастым специально обученным людям шпионить за болтливыми гражданами.