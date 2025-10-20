Ученые из УрФУ создали новый антибиотик против супербактерий

Ученые Уральского федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Индии и Уральского отделения РАН синтезировали новое вещество с выраженной противовоспалительной и антибактериальной активностью.

Разработка может стать основой лекарств против золотистого стафилококка и других бактерий, устойчивых к современным антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Structure.

Химики УрФУ создали восемь новых соединений на основе модифицированных нестероидных противовоспалительных препаратов — ибупрофена и мефенаминовой кислоты, добавив фрагменты азогетероциклов. Два из них показали высокую эффективность при сниженных побочных эффектах.

«Одно из наиболее активных соединений основано на мефенаминовой кислоте, ранее редко применявшейся из-за токсичности. Нам удалось сохранить полезные свойства и снизить побочные эффекты за счёт модификации структуры молекулы», — сообщил профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

По словам учёного, новые вещества обладают двойным действием — подавляют воспаление и облегчают боль. При тестировании на кишечной и сенной палочках, золотистом стафилококке и клебсиеллах пневмонии наилучший эффект был отмечен именно против стафилококка.

Сравнение показало, что новые соединения действуют эффективнее диклофенака при меньших концентрациях и демонстрируют схожую активность с гентамицином. Первичные анализы токсичности и метаболизма подтвердили перспективность соединений, а следующий этап исследований пройдёт на живых организмах.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2025, 18:03
    Гость: Имрек

    Импакт фактор упомянутого журнала - 4.143. У журнала Nature почти 40, а у Ланцета так и вовсе - за 200. Вывод - нечто среднее между Мурзилкой и Весёлыми картинками.

  2. 20.10.2025, 16:48
    Гость: ABCD

    Не стоит переживать. Поскольку фармо предприятий у нас нет (ну разве что кроме тех, что тысячи тонн генной жижицы "Спутник V" фасуют по пузырькам) то можно предположить, что разработчик первым делом попытается удачно спихнуть патент иностранной фарме. У нас только не прошедшие клинические испытания генные вакцины за две недели умудряются начать выпускать. А всё остальное так муторно обставлено фармо бюрократией...

Все комментарии (5)
