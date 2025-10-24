Маск планирует построить «армию роботов» Optimus

08:05 24.10.2025

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Tesla намерена выпустить миллион человекоподобных роботов Optimus. По словам предпринимателя, полномасштабное производство планируется начать к концу 2026 года, пишет Wired.

Маск отметил, что к февралю–марту 2026 года Tesla представит серийный прототип робота. Он выразил обеспокоенность тем, насколько сможет сохранять влияние на компанию при реализации столь масштабного проекта: «Если я построю армию роботов, окажусь ли я в будущем среди тех, кто отстранён от принятия решений? Мне важно не столько контролировать, сколько иметь серьёзное влияние».

В конце мая Маск показал видео, где Optimus выполняет повседневные задачи — выносит мусор, убирает, готовит и закрывает шторы. Глава Tesla тогда назвал проект «самым грандиозным продуктом из всех, что когда-либо существовали». Ранее он также демонстрировал способности робота ходить по пересечённой местности, танцевать и выполнять боевые движения в стиле кунг-фу.