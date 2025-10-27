Сергей Кириенко наградил победителей Конкурса социальных архитекторов

14:34 27.10.2025

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели итоги первого Конкурса социальных архитекторов. По результатам очного этапа 74 финалиста были признаны победителями. В их число вошел политтехнолог, автор проекта «Битва вузов - Земляне» Артем Пронюшкин.

Церемонию награждения провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что интерес к конкурсу превзошел ожидания: при прогнозируемых 3 тысячах заявок было подано более 7,5 тысяч. Благодаря такой высокой конкуренции победители прошли строжайший отбор и сегодня формируют ядро первого профессионального сообщества социальных архитекторов в России.

Очный этап конкурса стартовал 21 октября. В течение нескольких дней финалисты решали комплексные управленческие и проектные задачи, проходили тестирования и участвовали в лекционной программе с участием федеральных экспертов.

Для Артема Пронюшкина победа в конкурсе стала подтверждением правильности выбранного вектора в его основном проекте – форуме «Земляне». «Конкурс дал четкое понимание, что социальная архитектура – это про создание работающих моделей будущего. Именно так мы и выстраивали «Землян»: не как разовое мероприятие, а как постоянно действующую платформу, где молодежь через «Битву вузов» и акселератор проектов учится превращать глобальные вызовы, например, в области экологии, в конкретные технологические решения и бизнес-модели», – поделился Пронюшкин.

Примечательно, что концепция форума «Земляне» формировалась параллельно с участием его автора в конкурсе. Это позволило сразу закладывать в проект те принципы проектирования будущего, которые составляет основу профессии социального архитектора.

Победители конкурса продолжат обучение по специализированной программе «Мастерская социальных архитекторов». Наиболее успешные выпускники программы смогут пройти стажировку и принять участие в реализации социально значимых проектов в 2025–2026 годах.