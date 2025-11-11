Минцифры: введение постоянного ID пользователя не угрожает анонимности
Минцифры РФ в связи с предложением сделать неизменным идентификатор интернет-пользователя по номеру телефона для подсчета аудитории онлайн-кинотеатров и соцсетей считает, что эти данные останутся обезличенными и никто не узнает, что смотрит конкретный человек, сообщает Интерфакс.
"Данные о просмотрах и активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей помогают оценить популярность контента. Они обезличены и зашифрованы. Для сбора этой статистики интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope - измерителю ТВ и онлайн-аудитории - обезличенные данные", - говорится в сообщении.
"Минцифры предлагает обновить их состав и изменить подход к формированию идентификатора пользователя (ID пользователя). Это поможет формировать более точную статистику", - пояснили в министерстве.
Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минцифры, представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 25 ноября.
"Данные по-прежнему останутся обезличенными. Никто не узнает, что смотрел конкретный человек", - подчеркнули в Минцифры РФ.
В ведомстве пояснили, что в случае принятия предложенных изменений для ID пользователя будет снято ограничение действия в 48 часов.
"Это позволит учитывать полную аудиторию сериалов и других видеопроектов. Например, можно будет понять, сколько сезонов сериала смотрит один зритель", - заявили в министерстве.
Таким образом, ID пользователя будет неизменным, отмечается в сообщении.
"Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств и на разных площадках, учитывается как несколько уникальных пользователей. Это искажает статистику. Предлагается привязывать ID к номеру телефона, а после этого обезличивать данные зрителя", - говорится в сообщении.
"Обезличивание и шифрование, как и сейчас, будет осуществляться интернет-ресурсами перед передачей данных. Так сохранится анонимность, а статистика будет более точной. Это позволит улучшить качество контента и в дальнейшем повысить интерес пользователей к новым видео", - считают в Минцифры.
Комментарии читателей
