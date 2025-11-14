Минцифры расширило «белый список» сайтов на случай отключения интернета

19:13 14.11.2025

Минцифры России дополнило перечень сайтов, которые останутся доступными при ограничении работы мобильного интернета. В обновленный «белый список» вошли госорганы, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, сообщает Газета.RU.

Согласно сообщению министерства, на втором этапе формирования списка в него включены:

сайты Госдумы, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, правительств регионов,

«Почта России»

Альфа-банк,

РЖД,

навигатор 2ГИС,

туристический портал Tutu.ru,

«Такси Максим»,

сайт с прогнозом погоды Gismeteo,

СМИ: РИА Новости, РБК, «Комсомольская правда», «Газета.Ru», «Лента.ру» и Rambler.



«Белый список» формируется для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в периоды возможных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. На первом этапе в список вошли Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Wildberries, Ozon, «Авито» и другие ключевые российские интернет-сервисы.