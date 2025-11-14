Минцифры расширило «белый список» сайтов на случай отключения интернета
Минцифры России дополнило перечень сайтов, которые останутся доступными при ограничении работы мобильного интернета. В обновленный «белый список» вошли госорганы, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, сообщает Газета.RU.
Согласно сообщению министерства, на втором этапе формирования списка в него включены:
- сайты Госдумы, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, правительств регионов,
- «Почта России»
- Альфа-банк,
- РЖД,
- навигатор 2ГИС,
- туристический портал Tutu.ru,
- «Такси Максим»,
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo,
- СМИ: РИА Новости, РБК, «Комсомольская правда», «Газета.Ru», «Лента.ру» и Rambler.
«Белый список» формируется для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в периоды возможных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. На первом этапе в список вошли Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Wildberries, Ozon, «Авито» и другие ключевые российские интернет-сервисы.
Всё чисто по-русски - "Увяз коготок, всей птичке пропасть"
Я думаю, что юзерству КМ пора переключиться на сайт прогноза погоды.
Только не советую там писать, что скоро грянет буря.
чем провинился?
прикрытием войны идет ликвидация свободного интернета, идет обкатка последних деталей.
вахтера.