Минцифры расширило «белый список» сайтов на случай отключения интернета

Минцифры России дополнило перечень сайтов, которые останутся доступными при ограничении работы мобильного интернета. В обновленный «белый список» вошли госорганы, «Почта России», популярные сервисы и СМИ, сообщает Газета.RU.

Согласно сообщению министерства, на втором этапе формирования списка в него включены:

  • сайты Госдумы, федеральных ведомств, Генпрокуратуры, правительств регионов,
  • «Почта России»
  • Альфа-банк,
  • РЖД,
  • навигатор 2ГИС,
  • туристический портал Tutu.ru,
  • «Такси Максим»,
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo,
  • СМИ: РИА Новости, РБК, «Комсомольская правда», «Газета.Ru», «Лента.ру» и Rambler.


«Белый список» формируется для обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в периоды возможных ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. На первом этапе в список вошли Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Wildberries, Ozon, «Авито» и другие ключевые российские интернет-сервисы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2025, 21:26
    Гость: Европеец

    Я думаю, что юзерству КМ пора переключиться на сайт прогноза погоды.
    Только не советую там писать, что скоро грянет буря.

  4. 14.11.2025, 20:31
    Гость: Под

    прикрытием войны идет ликвидация свободного интернета, идет обкатка последних деталей.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18
Новый удар по остаткам цифровой свободы. Как теперь РКН будет блокировать интернет
Избранное
«Я обратился к сфере происшествий лишь для того, чтобы показать несовершенство и деградацию отечественной системы управления страной»
Счастливый романтик Леонид Бичевин
В Америке – большой исход городского населения. Возможен ли такой же процесс в России?
para bellvm «Письма с Земли»
Гарри Ананасов «От Сайгона до Гаваны. Зе Best»
Тихой cапой: дело головорезов Цапков спустили на тормозах
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Моральный кодекс», 29 июня, Зеленый театр ВДНХ
Паша Неккерманн «Бывшим экстремалам»
Совместный бизнес: история успеха и инноваций студии веб-дизайна
Виталий Альшанский: «На роль черта меня благословили в церкви»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации