В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180
Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow-2025 в ОАЭ, сообщила официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" (ГКБС) Екатерина Згировская.
По ее словам, Supercam S180 продолжает линейку беспилотников самолетного типа этой марки, зарекомендовавших себя как в гражданской, так и в военной сфере. Он занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.
"Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты", — рассказала Згировская.
Повышенная грузоподъемность дрона позволяет установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. А компактная легкая платформа с неподвижным крылом и почти бесшумным электродвигателем имеет хорошие устойчивость и управляемость.
Новый беспилотник летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов.
Кроме того, Supercam S180 может работать в сложных погодных условиях и оснащен полезными нагрузками для аэрофото- и видеосъемки, решения задач геодезии и картографии, кадастровых работ, охраны окружающей среды, спасательных операций при пожаре, мониторинга лесов и охотничьих угодий, а также для контроля промышленных объектов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На фронте их сшибут за 10 минут. Их можно использовать для контроля за газопроводами и для обнаружения вражеских БПЛА над нашей территорией. Но начальнички на наземную инфраструктуру денег не дадут - тема негромкая. пилить не получится, труды большие и сложные. а без наземных систем обработки снимков и реагирования толку от них не будет, хоть тысячу штук сделай.
.
Время полёта, кстати, исключительно мало. Аккумуляторы есть аккумуляторы. А поставит ДВС не получается. Думаю, из-за вибраций снимки не выходят. Но что хотите делайте, разведчик должен взлетать под утро, висеть в воздухе весь световой день, садиться после захода солнца.
Два варианта решения проблемы:
Ставим ДВС с генераторами для подзарядки аккумуляторов. работает в прерывистом режиме, отключаясь на момент детальной съёмки с большим разрешением.
Вариант второй. ДВС основной двигатель. Дрон для съёмки переходит в режим планирования, отключая на это время ДВС.
.
Пришлите денежку пенсионеру за эти две простые и легко реализуемые идеи.
Российские оборонные компании постоянно демонстрирует новые вооружения "аналогов которым нет в мире" а потом оказывается что давно уже есть и значительно лучше. Но эти новейшие образцы с большим опозданием попадают в войска и в минимальных количествах. Поэтому никакой роли на фронте не играют. И защитить страну от вражеского оружия не могут. Россию ежедневно атакуют дроны и ракеты ВСУ в глубоком тылу и защититься от них не могут. Видимо стоит пересмотреть приоритеты и планы развития российских вооружённых сил. Зачем создавали посейдон и буревестник, если на украинском фронте их использовать не собираются. А огромные деньжищи вбухали в эти не нужные дорогие игрушки.
Один дрон в 10 лет делать будут?
позорились бы с мс-21.
Для ведения разведки в боевых условиях такие массивные БПЛА не нужны. Надо использовать менее заметные "птички".