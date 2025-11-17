В ОАЭ впервые показали новейший российский дрон Supercam S180

Новейший беспилотник Supercam S180 впервые показали на российской экспозиции на Dubai Airshow-2025 в ОАЭ, сообщила официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" (ГКБС) Екатерина Згировская.

По ее словам, Supercam S180 продолжает линейку беспилотников самолетного типа этой марки, зарекомендовавших себя как в гражданской, так и в военной сфере. Он занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.

"Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты", — рассказала Згировская.

Повышенная грузоподъемность дрона позволяет установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. А компактная легкая платформа с неподвижным крылом и почти бесшумным электродвигателем имеет хорошие устойчивость и управляемость.
Новый беспилотник летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов.

Кроме того, Supercam S180 может работать в сложных погодных условиях и оснащен полезными нагрузками для аэрофото- и видеосъемки, решения задач геодезии и картографии, кадастровых работ, охраны окружающей среды, спасательных операций при пожаре, мониторинга лесов и охотничьих угодий, а также для контроля промышленных объектов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2025, 22:32
    Гость: тоже-врач

    На фронте их сшибут за 10 минут. Их можно использовать для контроля за газопроводами и для обнаружения вражеских БПЛА над нашей территорией. Но начальнички на наземную инфраструктуру денег не дадут - тема негромкая. пилить не получится, труды большие и сложные. а без наземных систем обработки снимков и реагирования толку от них не будет, хоть тысячу штук сделай.
    .
    Время полёта, кстати, исключительно мало. Аккумуляторы есть аккумуляторы. А поставит ДВС не получается. Думаю, из-за вибраций снимки не выходят. Но что хотите делайте, разведчик должен взлетать под утро, висеть в воздухе весь световой день, садиться после захода солнца.
    Два варианта решения проблемы:
    Ставим ДВС с генераторами для подзарядки аккумуляторов. работает в прерывистом режиме, отключаясь на момент детальной съёмки с большим разрешением.
    Вариант второй. ДВС основной двигатель. Дрон для съёмки переходит в режим планирования, отключая на это время ДВС.
    .
    Пришлите денежку пенсионеру за эти две простые и легко реализуемые идеи.

  2. 17.11.2025, 22:05
    Гость: Пилот

    Российские оборонные компании постоянно демонстрирует новые вооружения "аналогов которым нет в мире" а потом оказывается что давно уже есть и значительно лучше. Но эти новейшие образцы с большим опозданием попадают в войска и в минимальных количествах. Поэтому никакой роли на фронте не играют. И защитить страну от вражеского оружия не могут. Россию ежедневно атакуют дроны и ракеты ВСУ в глубоком тылу и защититься от них не могут. Видимо стоит пересмотреть приоритеты и планы развития российских вооружённых сил. Зачем создавали посейдон и буревестник, если на украинском фронте их использовать не собираются. А огромные деньжищи вбухали в эти не нужные дорогие игрушки.

  5. 17.11.2025, 19:56
    Гость: stalker

    Для ведения разведки в боевых условиях такие массивные БПЛА не нужны. Надо использовать менее заметные "птички".

Все комментарии (14)
Выбор читателей
ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
© KM.RU
Все многоквартирные дома в России обязали создать чаты жильцов в Max
Владимир Путин
Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь оружейника Калашникова
Избранное
Аборт мозга «Костыль»
Безопасность в Cети: удаление приложений или блокировка сервисов?
Stahlmann «Quarz»
Как американцы хотят «забыть» о собственных биолабораториях за рубежом
«Отмечать 12 июня праздник, объявленный Днем России, либо лицемерие, либо шизофрения. Либо и одно, и другое одновременно»
Graveworm «Killing Innocence»
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Сергей Галанин дал совет, как не сломаться в наши непростые времена
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
БеZ Б «Почему я не женат?» (интернет-сингл)
Избавляемся от флюса народными методами
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации